Marcelino se despide y explica su salida: "Ha sido una decisión meditada"

Carta abierta del entrenador asturiano al Villarreal en una elegante y emocional misiva compartida por todas las partes; agradecimientos a Fernando Roig e hijo y recuerdo especial al desaparecido José Manuel Llaneza

En consonancia con el deseo de ambas partes, Marcelino García Toral ha decidido comenzar a despedirse en una carta abierta emitida por el club en su web y redes sociales. Lo ha hecho a su manera, de momento sin focos ni comparecencias, a través de una misiva que llega apenas un día después de que el Villarreal hiciera oficial que no seguirá en el banquillo más allá del 30 de junio.

En un mensaje extenso, meditado y muy en la línea de lo que ha sido su etapa, el asturiano dice adiós con elegancia, contenido en las formas, y asegurando que su decisión ha tenido un amplio periodo de reflexión.

Decisión meditada y honesta

El técnico arranca con una frase que marca el tono de todo el texto: "Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia. Ha sido una decisión meditada, tomada desde la tranquilidad y con la honestidad que define nuestra trayectoria". Sin reproches, Marce habla de una determinación asumida, interiorizada y un proceso que lleva tiempo madurándose.

Marcelino sitúa también el punto de partida y el final del camino. "Volvimos en un momento de dificultad y ahora nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho y el orgullo de haber devuelto al Villarreal al lugar que le corresponde, junto a los mejores". Como en sus últimas comparecencias públicas, esta frase no es casual. El de Careñes ha reivindicado siempre su legado, reforzando su figura como principal responsable del crecimiento reciente del equipo.

El asturiano habla de etapa cerrada y también de ciclo completo. "Hemos sido felices en estas dos etapas. Siete temporadas en un club que nos ha tratado con cariño y respeto". Dos etapas, siete años y una sensación de pertenencia por una relación con el Villarreal que va más allá de lo estrictamente profesional, pero que también suena a despedida para siempre.

A partir de ahí, la carta se convierte en un recorrido por todos los estamentos del club. Agradecimientos institucionales, empezando por la cúpula. "Gracias especialmente al presidente Fernando Roig y al consejero delegado Fernando Roig Negueroles por haber confiado en nosotros, y también al inolvidable José Manuel Llaneza que, aunque ya no está con nosotros, siempre nos mostró su apoyo, respeto y cariño". Hay que recordar que fue precisamente tras el fallecimiento del vicepresidente cuando Marcelino y los Roig limaron asperezas y se reconciliaron, sentando las bases de la que sería su segunda etapa en el banquillo.

Un adiós amable

Marcelino ahora refuerza la idea de una salida sin ruptura, aunque el contexto de los últimos meses invite a pensar que no todo ha sido tan lineal. "Agradecer a todos los trabajadores del club que nos dieron su continuo apoyo y confianza, permitiéndonos disfrutar de la convivencia cada día". Y, cómo no, un recuerdo para la hinchada amarilla: "Queremos destacar el cariño y el respeto de la afición, que nos mostró su apoyo incondicional".

Uno de los puntos más significativos llega al hablar de la plantilla. "Capítulo especial de agradecimiento para los jugadores, representados por sus capitanes. Valoramos su esfuerzo individual y colectivo, que nos permitió alcanzar, dos años consecutivos, la participación en la Champions League por primera vez en la historia del club". Una vez más, Marcelino no solo agradece, también pone en valor el logro histórico.

El Villarreal, en su corazón

Y termina profundizando con un tono más sentimental. "Ha valido la pena compartir este viaje con todos y cada uno de ellos, sentir su entrega y respeto. Como personas y como deportistas, nos han demostrado su profesionalidad, compromiso y confianza".

Aunque el cierre es, probablemente, la parte más emocional. "Mis mejores deseos para el futuro. Siempre llevaré al Villarreal en mi corazón, ha sido muy importante en mi vida y me siento parte de su historia. ¡Gracias, groguets! ¡Endavant!", finaliza.

El próximo viernes por la mañana, ya en rueda de prensa, tendrá ocasión de verbalizar ante los medios de comunicación sus sensaciones tras el anuncio de su salida del club.