Plan semanal: El Villarreal anuncia cuándo reaparecerá Marcelino tras oficializar su marcha

El técnico asturiano concedió hasta cuatro días de descanso a sus jugadores tras certificar la clasificación para Champions y el equipo no regresará al trabajo hasta el miércoles por la tarde (18:45 horas); la primera aparición del entrenador ante los medios será el viernes a primera hora de la mañana

El Villarreal ya tiene diseñada una semana especial, marcada por la resaca emocional de la clasificación para la Champions y por la primera aparición pública de Marcelino tras hacerse oficial que no continuará al frente del equipo. El técnico asturiano volverá a tomar la palabra este viernes 8 de mayo a las 10:00 horas, en la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca. Será su primera comparecencia desde que se confirmó oficialmente su salida a final de temporada. Evidentemente será preguntado y hablará del asunto, pero no será el momento de abordar en profundidad su despedida.

El club, de hecho, ya tiene definido el protocolo en torno a su adiós. No habrá una rueda de prensa específica para analizar su etapa ni su salida. Esa conversación quedará reservada para el homenaje que la entidad groguet le prepara en la última jornada liguera, cuando el Villarreal reciba al Atlético de Madrid en La Cerámica. Hasta entonces, el discurso se intentará centrar en lo deportivo, con el equipo aún peleando por cerrar el curso en la tercera posición.

Cuatro días de descanso a la plantilla

En lo estrictamente futbolístico, Marcelino quiso premiar a su plantilla tras certificar el billete para la próxima edición de la Champions League. El técnico concedió hasta cuatro días de descanso al grupo, que ha podido desconectar desde el sábado a mediodía, cuando certificaron el objetivo con la goleada al Levante a mediodía. Los futbolistas amarillos tuvieron día libre la tarde del sábado, domingo, lunes y martes completos, y no regresarán al trabajo hasta el miércoles por la tarde.

El equipo está citado a las 18:45 horas para retomar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. Será la primera toma de contacto tras el descanso y la primera en la que los jugadores podrán comenzar a despedirse de Marcelino, toda vez que ya es pública su marcha.

Solo un acto institucional el miércoles

Esta jornada también tendrá un componente institucional importante. A las 19:00 horas, el club rendirá homenaje en un acto privado que se celebrará en el palco VIP del Estadio de la Cerámica a los canteranos que cumplen diez años en la entidad.

El jueves 7 de mayo, la rutina continuará con una nueva sesión de entrenamiento a las 11:30 horas. Será el penúltimo ensayo antes del viaje a Mallorca.

La reaparición de Marcelino, el viernes a primera hora

El viernes 8 será, sin duda, el día más señalado de la semana. A las 10:00 horas, Marcelino comparecerá ante los medios en la previa del choque liguero ante el Mallorca. La rueda de prensa estará sin duda centrada en el momento personal del técnico, que contestará a las preguntas sobre su adiós y las motivaciones de su decisión. Posteriormente, a las 11:30 horas, el equipo volverá a ejercitarse.

Sábado, viaje a Mallorca para jugar el domingo

El sábado 9 de mayo llegará el turno del viaje a Palma de Mallorca. El equipo se entrenará por la mañana a las 11:30 horas en una sesión a puerta cerrada y, por la tarde, pondrá rumbo a la capital balear. El vuelo saldrá a las 17:30 horas desde la terminal privada de Valencia, y una vez en la isla, la expedición quedará concentrada en el hotel Innside by Meliá Palma Bosque.

El cierre de la semana llegará el domingo 10 de mayo, con el partido entre Mallorca y Villarreal, programado por LaLiga a las 14:00 horas, un encuentro que el equipo amarillo afronta con los deberes hechos y con la mínima presión clasificatoria de certificar el tercer puesto en LaLiga y el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel en este tramo final.