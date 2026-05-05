El Villarreal y Marcelino no llegaron a hablar de dinero

Tras una primera reunión con el entrenador, el club comunicó a Manuel García Quilón, representante del asturiano, su intención de ofrecerle un solo año más de contrato, lo cual se encontró con una negativa rotunda del entrenador, por lo que ambas partes ni siquiera llegaron a hablar de salario

La historia entre el Villarreal y Marcelino tenía fecha de caducidad desde hace meses, aunque ambas partes han convivido con cierta normalidad hasta prácticamente el final del curso en el que se ha anunciado oficialmente su adiós. Su separación no se produjo por un giro de guion inesperado o una ruptura abrupta, más bien por un distanciamiento progresivo que arrancó en invierno y que terminó por hacerse irreversible con el paso de las semanas.

Las primeras conversaciones para abordar una posible renovación se produjeron en diciembre de 2025, sin urgencias y con un clima aparentemente propicio para entenderse. Sin embargo, aquel punto de partida pronto dejó al descubierto que club y técnico hablaban idiomas distintos. El Villarreal puso sobre la mesa una propuesta clara de un año más de contrato al técnico asturiano en una primera conversación que podría considerarse informal. Marcelino se tomó bastante mal esta oferta. Por su parte, entendía que su trabajo merecía al menos dos temporadas de continuidad. Ahí comenzó a estancarse todo.

No hubo cuestión económica

Pese a este desencuentro inicial, ambas partes se emplazaron a una segunda reunión para seguir avanzando en las conversaciones. El club amarillo trató ya directamente con el representante del técnico, Manuel García Quilón, y en todo momento se reiteró que la propuesta no iba a exceder del año. Marcelino también parapetó en su intención de firmar al menos dos años. No hubo más discusión. Ni siquiera se llegó a discutir una cuestión salarial.

Las posiciones estaban tan alejadas desde el inicio que el diálogo apenas tuvo recorrido. Más que una negociación, fue una exposición de intenciones. Y en esa controversia, ninguno estaba dispuesto a ceder. El técnico interpretó aquella oferta como una falta de confianza en su proyecto. Para él, la estabilidad es una pieza clave en la gestión de un vestuario. Sentirse respaldado, y que el futbolista perciba esa continuidad, forma parte de su forma de entender el liderazgo.

Desde el club, la visión era distinta. Sin cuestionar el rendimiento -especialmente notable en Liga-, la sensación interna apuntaba a un ciclo cercano a su final después de un trienio con el asturiano. La experiencia pasada indicaba que el tope de duración ideal estaba cerca. Tres temporadas de máxima exigencia, con un desgaste evidente en el día a día, habían ido erosionando una relación que, sin romperse del todo, sí mostraba síntomas claros de fatiga. La propuesta de un solo año no era casual, respondía a esa idea de no comprometerse a largo plazo.

El punto de inflexión llegó ahí. Las conversaciones quedaron prácticamente congeladas tras ese intercambio inicial, y aunque el discurso oficial invitaba a retomar el diálogo al final de la temporada, la realidad es que ambas partes ya intuían el desenlace. De hecho, la ruptura definitiva se produjo a comienzos de febrero. Para entonces, la negociación estaba enquistada y Marcelino ya había tomado la decisión de no continuar, aunque sin hacerlo público.

Cuenta atrás silenciosa

A partir de ese momento, todo se convirtió en una especie de cuenta atrás silenciosa. La decisión quedó plenamente asumida a comienzos de marzo, cuando club y entrenador dieron por cerrada la relación de cara al futuro. Fue una decisión consensuada en cuanto al fondo, aunque nacida de desacuerdos profundos. Desde entonces, el equipo ha seguido compitiendo con normalidad, con el objetivo de la Champions siempre presente, mientras ambas partes aprendían a convivir con una despedida anunciada.

En el trasfondo de la ruptura hay más elementos que la simple duración de un contrato. En el Villarreal no han pasado desapercibidas algunas cuestiones deportivas. La imagen ofrecida en Europa, especialmente en la Champions, dejó dudas. Tampoco ayudaron los resultados ante los equipos más fuertes de La Liga. A eso se suman discrepancias en la planificación. Marcelino reclamaba un salto de calidad en el mercado, mientras que el club quiere apostar por un modelo más conservador en una apuesta firme por la contención del gasto para dar mayor protagonismo a la cantera.

Ese choque de modelos ha sido clave. La entidad entiende que su sostenibilidad pasa por potenciar a los jóvenes y controlar la inversión, mientras que el técnico buscaba un impulso más ambicioso para competir al máximo nivel. Diferencias de enfoque que, a largo plazo, hacían difícil una convivencia estable.

El factor humano también pesó

Marcelino es un entrenador exigente, de carácter fuerte, que exprime al límite a sus equipos. Su método funciona -los números así lo avalan-, pero también genera desgaste dentro del vestuario y ciertas fricciones con la directiva. En el Villarreal consideran que ese ciclo, después de tres temporadas, estaba cerca de agotarse.

En ese contexto, la oferta de un solo año terminó siendo el detonante definitivo. No tanto por su duración, sino por lo que representaba. Marcelino entendió que no había una apuesta real por su continuidad y optó por dar un paso al lado. El club, por su parte, asumió esa decisión como parte natural de un cambio de ciclo que ya venía intuyendo.