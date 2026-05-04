El Espanyol intenta con Monchi lo que de momento no ha conseguido Sergio Ramos

La presencia del isleño en un palco VIP del RCDE Stadium durante el partido de este domingo ante el Real Madrid despertó las especulaciones sobre el interés del nuevo dueño 'perico', Alan Pace, en que supla a Fran Garagarza

El fin de semana ha dejado una imagen curiosa en Cornellà-El Prat. Y es que el otrora director deportivo del Sevilla FC y ahora presidente del CD San Fernando 1940 aparecía ataviado con una gorra en uno de los palcos VIP del estadio blanquiazul presenciando en directo el RCD Espanyol-Real Madrid. Sin vinculación directa en estos momentos con el conjunto nervionense y despejando como puede en cada entrevista las especulaciones con su hipotética vuelta a raíz de la entrada en el accionariado de Sergio Ramos, algunos han bromeado acerca de la condición de Monchi de espía privilegiado, habida cuenta de que los 'pericos' serán los siguientes rivales blanquirrojos en el Ramón Sánchez-Pizjuán dentro de cinco días.

No obstante, Cope Barcelona desvela que la presencia del isleño en tierras catalanas se debió a una invitación del actual dueño de la entidad blanquiazul, Alan Pace, pues su nombre está entre los preferidos para sustituir el próximo verano a Fran Garagarza. Como intentara sin suerte hace escasas semanas el Valencia CF, otra institución española llama a la puerta de Ramón Rodríguez Verdejo, en paro como alto ejecutivo desde su salida del Aston Villa en septiembre de 2025, aunque plenamente centrado en sus funciones como máximo mandatario del equipo de su ciudad natal, San Fernando, al que logró refundar con la ayuda, entre otros, de René Ramos, otro vínculo para especular con su regreso a Nervión.

Si bien el RCD Espanyol y Fran Garagarza tienen vinculación hasta el 30 de junio de 2027, la condición médica del vasco propiciará que rescinda a finales del presente ejercicio. De hecho, según el periodista Quique Iglesias, los dirigentes 'pericos' han pedido a profesionales propios y ajenos que no mantengan relación alguna con el ex jefe de la planificación de la SD Eibar, que estaría forzando presuntamente un despido más oneroso para sus intereses apareciendo por su despacho pese a no contar con el alta. Una situación delicada que, en cualquier caso, acabará con las partes discurriendo por caminos distintos, razón por la que Pace y sus colaboradores tratan de convencer a Monchi, que aceptó la invitación junto con otros posibles inversores.

La prioridad de Monchi, difícilmente compatible con su mudanza a Barcelona

Aunque trató de pasar desapercibido con su atuendo, las cámaras de Movistar Plus captaron a Monchi en un palco de honor del RCDE Stadium, devolviendo a los rectores blanquiazules la gentileza de invitarle junto a posibles empresas y colaboradores. Sin embargo, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, por los planes del isleño no pasa reactivar su carrera como director deportivo al frente del Espanyol, como tampoco del Valencia. Esos dos equipos de LaLiga han llamado a su puerta, al menos que hayan trascendido, pues han sido más, como también extranjeros, quienes le han sondeado. En realidad, como ha verbalizado cuando se le vincula de nuevo con el Sevilla FC, su prioridad seguirá siendo la presidencia del recién ascendido CD San Fernando 1940, difícilmente compatible con gestionar directamente una plantilla profesional a cientos, si no miles, kilómetros de distancia.