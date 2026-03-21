Monchi deja la puerta abierta a un posible fichaje por el Valencia: "Es una bonita ciudad y el cuarto mejor equipo de España"

El exdirector deportivo del Sevilla FC y presidente del CD San Fernando 1940 ha concedido una entrevista en la capital levantina, con motivo del duelo liguero de este sábado en el Sánchez-Pizjuán, en la que ha soltado piropos para la historia de la entidad che y para el actual entrenador, su amigo Carlos Corberán: "Éramos vecinos en Birmingham"

Atrás quedaron años en los que el Sevilla FC y el Valencia CF vivieron una estrechísima rivalidad. En el cénit están aquellas semifinales de la UEFA Europa League con Unai Emery corriendo por la banda de la que fue su casa, para festejar con locura el recordado gol de Stéphane MBia. Había piques de ida y vuelta, trasvase de grandes jugadores como Ever Banega, pulsos de poder... Eran otros tiempos. Época en la que ambos luchaban por ganar títulos, por copar plazas de Champions y por firmar grandes gestas. Ahora la situación ha cambiado fruto de la nefasta gestión institucional de directivas que ambas aficiones anhelan con ver abandonar sus cargos. De hecho, esos mismos carteles amarillos con el 'Júnior, vete ya' nacieron en Mestalla bajo el lema 'Lim, go Home'.

En este contexto de empatía mutua, el Valencia CF visita esta noche el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un duelo de la jornada 29 en LaLiga EA Sports entre dos rivales directos por escapar de los puestos de descenso y desde tierras levantinas se han puesto en contacto con una personalidad histórica del Sevilla FC como es Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi'. El exdirector deportivo nervionense y actual presidente del CD San Fernando ha sonado alguna vez como deseable salvador del club che, asunto por el que ha sido preguntado en una entrevista en 'Tribuna Deportiva', conocido programa radiofónico que cubre la actuliadad del equipo blanquinegro.

Monchi deja la puerta abierta a un hipotético fichaje por el Valencia CF

Monchi, que augura un partido muy igualado entre dos equipos muy necesitados de puntos (decimoquinto contra decimocuarto), sorprendió con su respuesta a la pregunta de un posible fichaje por el Valencia CF en un futuro a corto o medio plazo. "A ver, no cierro la puerta a nada, pero deben ser cosas que me motiven", ha explicado el isleño, quien hace unos días ya dejaba claro en su entrevista con ESTADIO Deportivo que para que se plantee cualquier posibilidad de volver al fútbol profesional "tiene que estar en la ecuación el CD San Fernando" y que considera que el Sevilla FC está en buenas manos con Antonio Cordón.

"Es una bonita ciudad y un proyecto interesante, pero no me han llamado. Me da pena ver al Valencia CF así, porque para mí es el cuarto mejor equipo de España", ha explicado, repasando un palmarés que coloca al club levantino sólo por detrás de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid y por delante de otros históricos como el Athletic Club, la Real Sociedad o el propio Sevilla FC. En este sentido, el exportero también ha elogiado al entrenador Carlos Corberán, con quien coincidía a menudo por las calles de Birmingham cuando era entrenador del West Bromwich Albion, a sólo 10 minutos en coche de la ciudad en la que tiene su sede el Aston Villa.

Carlos Corberán y Monchi eran vecinos en Birmingham: "Hemos cenado juntos alguna vez"

"He compartido el mismo barrio con Carlos Corberán en Birmingham y he cenado alguna vez con él", ha explicado Monchi, quien tiene una opinión muy positiva del técnico del Valencia CF, a pesar de que no esconde su sorpresa por el hecho de que la directiva le haya sostenido en el cargo en medio de rachas muy negativas. "El aval de la temporada pasada y la capacidad que ha demostrado creo que es lo que ha hecho que le hayan aguantado tanto, a pesar de tener números sospechosos", ha opinado el exsevillista. "Me imagino, y quiero pensar que sí es así, que el club tiene unas pautas marcadas. Internamente, se me antoja imposible que no haya nada más que el famoso partido a partido".

El míster valenciano tiene mando en plaza en la planificación deportiva, algo que matiza el orgulloso presidente del CD San Fernando: "Es imposible que un entrenador planifique un equipo de fútbol, porque no tiene tiempo. Cuando un entrenador es exitoso gana poder, pero eso no tiene que confundirle. El entrenador es bueno consiguiendo resultados, pero no fichando. Para eso está el director deportivo. Son cosas distintas".

"El entrenador elige los perfiles y la dirección deportiva pone los nombres. No hay hay un jugador que se firme sin el visto bueno de la dirección deportiva y del entrenador. Y es importante ir todos en la misma dirección", ha explicado Monchi sobre las pautas para tener una relación exitosa entre el director deportivo y el banquillo. "Yo soy un enfermo del dato, pero no soy un radical. Las decisiones no se toman solo con el dato, se tiene que tomar desde el dato. No se puede pensar que el dato es la piedra filosofal. A un jugador que interesa hay que verlo en directo ocho o diez veces", ha manifestado sobre su elogiada metodología de trabajo.