"He ido al Sánchez-Pizjuán cero veces": Monchi, dolor y gloria en "una montaña rusa de emociones"

En esta cuarta parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo, Monchi hace un balance más emocional y pasional: el cambio de afamado director deportivo a presidente de club modesto, el contraste emocional en unos pocos días que mezclaron alegría y pérdida, su relación con la directiva del Sevilla FC o la presión de ser quien es

Durante las tres entregas anteriores de la entrevista que ESTADIO Deportivo le ha realizado a Monchi en su tierra natal, el lector de este periódico ha podido ver las reflexiones de un emocionado presidente del recién ascendido CD San Fernando 1940. También ha escuchado su autorizadísima voz para analizar el estado de su Sevilla FC, en el plano deportivo y en el institucional, con especial mención para ese proceso de compra de acciones que encabezan sus socios René y Sergio Ramos.

No obstante, durante la charla de una hora también ha sido un lujo presenciar la versión más intropectiva del isleño, sincero y honesto a la hora de buscar entre sus futboleras extrañas para compartir la "montaña rusa de emociones" que ha vivido durante estos intensos seis meses -salió del Aston Villa en septiembre-. Muy especialmente en 15 días en los que ha llorado el dolor más profundo y ha celebrado la gloria, sintiéndose en ambos procesos "muy querido y muy acompañado".

Monchi hace balance de este primer año como presidente del CD San Fernando 1940

"No tener que buscar vuelos para ver si puedo estar aquí el Domingo de Ramos, no tiene precio. O poder ir a Cádiz a los Carnavales cuando me apetezca, aunque con la muerte de mi madre al final no he ido tanto. Son pequeños detalles que para el resto del mundo no tienen importancia, pero para una persona que se ha llevado 38 años fuera de su ciudad cobran un valor muy grande".

"Este primer año ha sido una montaña rusa de sensaciones. Hubo momentos muy difíciles, pues intentar construir sobre algo totalmente desolado no es fácil, pero también ha sido muy gratificante, porque he encontrado mucha gente con ganas de arrimar el hombro, de dar sin pedir. He visto mucha gente agradecida y ha merecido la pena el sacrificio de alejarme del fútbol profesional para tirarme al barro, mancharme hasta arriba y disfrutarlo. Lo dije en la fiesta del ascenso y lo digo ahora, dos semanas después: ha sido uno de los días más bonitos de mi vida, por lo grande que fue lo conseguido a pesar de lo pequeño que parecía".

Las diferencias entre ser presidente del CD San Fernando y director deportivo del Sevilla FC

"La exigencia es tan alta en cualquier momento de la historia, que trabajar siempre es complicado en un club tan visceral y emotivo como es el Sevilla o como pueda ser el Betis, también. No son como los clubes ingleses. El fútbol es algo personal, una parte de la vida de cada uno de nosotros. Con lo cual, la presión es mayor".

"Yo he vivido dos años en Birmingham y nadie me ha dicho por la calle 'Monchi, ficha un delantero' o 'Monchi, por qué no gana el equipo'. En Sevilla es una cosa... Es parte de la idiosincrasia de una ciudad futbolera al cien por cien. Hay que saber convivir con ello. A mí, que soy caliente, me gusta esa conexión con el aficionado porque te hace sentir todavía más responsabilizado e intentar mejorar".

Enero de 2026: su primer mercado sin tener que fichar o vender

"Voy a ser muy sincero, la vorágine del día a día del San Fernando me ha alejado de todo aquello que no sea ver cómo han quedado mis equipos, que son el Sevilla FC, fundamentalmente, el Aston Villa y la Roma, porque trabajé allí. A partir de ahí, llevo ocho meses desconectado del fútbol profesional viviendo como un aficionado más el mercado de invierno, porque en el de verano aún estaba en el Aston Villa", ha explicado Monchi.

"He ido al Sánchez-Pizjuán la cantidad de cero veces. Primero, porque el San Fernando juega y, segundo, porque creo que ahora mismo no suma mucho mi presencia. No significa que no vaya a ir, pero creo que tengo que medir bien los movimientos para que no generen más presión o aportes negativos", ha explicado Monchi, quien a pesar de esta sincera respuesta asegura que su relación con Del Nido Carrasco o Castro es muy cordial. De hecho, agradece la cercanía del Sevilla FC en su dolor por la muerte de su madre y en su alegría por el ascenso del equipo azulino.

La relación entre Monchi y la directiva del Sevilla: cercanía en el luto por su madre y la alegría del ascenso

"Mi relación a día de hoy con el presidente y vicepresidente del Sevilla es totalmente cordial, respetuosa y, en momentos puntuales como han sido estos, de cariño. Ya digo que estuvo el presidente, también el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, estuvo José María Del Nido (Benavente) y muchísima gente vinculada al Sevilla FC".

"Pepe (Castro) no pudo estar en el entierro porque estaba en un tema particular fuera de Sevilla, pero me llamó. Mi relación con ellos es buena. Ha sido buena prácticamente siempre, salvo los dos o tres meses después de mi salida, que no fue mala, sino que no hubo relación. Después he tenido contactos con ellos en muchos momentos, sin ningún tipo de rencor y desde la cercanía".

"En la parte personal, no sólo me he sentido querido sino acompañado. El presidente estuvo en el tanatorio y el Sevilla FC me mandó una corona de flores. Te diría que el 90% de los empleados del club me mandaron mensajes. Gente del presente y del pasado del Sevilla. Han sido muchos más de lo que podía pensar. He recibido más de 5.000 muestras de apoyo. En el caso del ascenso, no ha sido tan multitudinario, pero también me he sentido muy querido. Es digno de elogio que el Sevilla haya estado tan cercano a mí en estos dos acontecimientos".