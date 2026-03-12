Monchi y la gestión de la tragedia en el vestuario del Sevilla FC: "Antonio Puerta, Reyes, Maradona... Hay cosas que nunca se superan"

El que fuera exitoso director deportivo del Sevilla FC, a día de hoy presidente del CD San Fernando 1940, rememora "los momentos más duros" de su carrera deportiva y, desde la máxima rivalidad sana con el Real Betis, reflexiona con gratitud sobre la ejemplar manera en la que ambos clubes se han comportado ante los golpes de la vida

Si hay una devoción en Monchi que esté a la altura de este mundo del fútbol al que ha dedicado toda su vida, sin duda ésa es su pasión cofrade, aspecto que el actual presidente del CD San Fernando 1940 ha puesto de relieve en una entrevista muy distinta a todas las que ha ofrecido en su dilatada trayectoria como profesional. El ex del Sevilla FC tuvo que buscar en el interior de sus extrañas para revivir los momentos más duros que le han tocado vivir en este deporte y en los que, sin embargo, ha vivido la parte más bonita de la intensa rivalidad que se vive en la capital andaluza con el Real Betis.

Aún se le sigue haciendo un nudo en la garganta cuando le piden que vuelva a esos días de finales de agosto de 2007 cuando tuvo que reunir a la plantilla nervionense en el hotel de concentración en Atenas para contarles que su compañero Antonio Puerta había fallecido. Similar es su reacción ante la tragedia en el mortal accidente sufrido por José Antonio Reyes el 1 de junio de 2019. Y, aunque no es comparable, se le nota igualmente compungido hablando de otra muerta que llegó muchísimo antes de lo que tocaba, como fue la de su compañero Diego Armando Maradona. De todo ello ha hablado en una charla con el programa 'Al Cielo' de 101 TV Sevilla.

Monchi recuerda el momento de darle al vestuario del Sevilla FC la noticia de la muerte de Antonio Puerta

"Eso muy un momento difícil, muy jodido. Además, en esto hay un antecedente que es el día anterior en Atenas. Lo de Antonio pasa un día 25 de agosto, cuando cae derribado en el campo es un sábado jugando ante el Getafe. Yo no estaba en el campo. Se casaba un amigo mío y estuve viendo el partido con otro buen amigo, Fede Quintero. Pasó lo que pasó, me vine para Sevilla FC el domingo y llegó la noticia más dura". "El lunes nos tuvimos que ir a Atenas porque teníamos partido de 'play off' de Champions y allí fue donde la noticia surgió. Yo tuve que comunicárselo a la plantilla porque el presidente estaba en el hotel de la UEFA pidiendo el aplazamiento del partido".

Una gratitud inolvidable por el apoyo recibido por "el Real Betis Balompié, dicho así, con todo su nombre"

Monchi ha vuelto a insistir en algo que ya había expresado muchas veces: la tragedia con Antonio Puerta, junto a lo que 11 años después sucedió con José Antonio Reyes, son los peores momentos que le ha dado toda una vida dedicada al fútbol: "Fueron momentos muy duros. Por muy fuerte y creyente que sea uno, hay cosas que no se superan".

"Tuvimos que ir de Atenas para Sevilla. El viaje... imagínate como fue. Llegamos al Sánchez-Pizjuán y estaba la capilla fúnebre. Todo eso fue muy duro, prácticamente no dormimos en toda la noche. Con una ciudad prácticamente volcada, con Sevilla sin distinguir colores, totalmente volcada. Tanto la parte bética como la sevillista".

"Yo lo respeto y como buen sevillista quiero que pierda hasta en los entrenamientos, pero no quiero que descienda porque creo que a la ciudad de Sevilla merece tener a los dos equipos en Primera. Lo nombro con todo su nombre, el Real Betis Balompié. En esa rivalidad dantesca y dura, decir que un tipo que lleva treinta y pico años en el Sevilla no quiere que el Betis pierda es ojana".

"Yo no he tenido jamás un problema por la calle. Siempre me han respetado. Cuando he ganado títulos les habré dado coraje y cuando he fallado se habrán alegrado. En San Fernando, entre comillas, yo creo que hay más béticos que sevillistas. Si nos atenemos a los títulos, pienso que el Sevilla empezó a ser más antipático cuando empezó a ganar más".

Jesús Navas, un ídolo del Sevilla FC respetadísimo por la afición del Betis

"Jesús es un ejemplo en vida. Un ejemplo de superación. Tuvo la valentía de romper ese espejo y ese cristal que a veces no nos deja ver lo que está fuera. En el mundo del fútbol, a nivel español y a nivel internacional, habrá pocos jugadores que hayan ganado tanto y sean tan queridos. El Sevilla era simpático hasta que empezó a ganar. No he escuchado a nadie hablar mal de Jesús. Ni gente del Betis ni de cualquier club de España. Ser capaz de unir tanta admiración es porque eres un magnífico profesional y una magnífica persona".

El pesar de Monchi reviviendo la querencia de su amigo Diego Armando Maradona por "jugar a la ruleta rusa"

"Diego estuvo aquí un año, pero intentó, quitando la recta final, involucrarse en el día a día de la ciudad y dentro de todo lo que suponía Diego. He tenido la fortuna de haber podido compartir con él vestuario. Es otra gran pérdida. Posiblemente, era una pérdida anunciada porque jugaba mucho a la ruleta rusa; pero es una pena, porque merecía haber seguido siendo un ídolo para muchos en vida".

"Diego era un tipo 10 para todo el mundo y posiblemente era muy malo para sí mismo. No supo cuadrar todo eso. Falleció también joven, desgraciadamente. Creo que la gente que rodea al profesional del fútbol tiene que saber decirles que no. Me preocupa que la pirámide de los jóvenes en muchos casos se están invirtiendo y muchas familias ya dependen del niño. Cuando el que tiene que aprender es el que marca las pautas... eso sí que me preocupa. No podemos olvidar que la cadena de sucesión es de abuelo a padre y de padre a hijo. No al revés".