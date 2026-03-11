Pros y contras del fichaje del Sevilla de Arouna Sangante: "No es Koundé, pero es un buen jugador a coste cero..."

Dos analistas del medio galo L'Equipe, que lo conocen a la perfección, realizan para ESTADIO una radiografía honesta del central de 23 años, destacando las virtudes que aportará al Sevilla y las facetas en las que debe mejorar

En su afán por reforzar la defensa de cara a la temporada 26/27, Antonio Cordón se ha movido con agilidad para atar a Arouna Sangante, central de 23 años que llegará gratis en verano tras acabar contrato con el Le Havre y firmará hasta 2031.

El Sevilla lleva tiempo detrás del senegalés, pues ya Orta estuvo cerca de traerlo, y ahora se han dado las circunstancias para incorporar como un fichaje libre sin necesidad de realizar ningún desembolso tras acumular buenos informes por su rendimiento en el Le Havre y su consolidación en la elite gala.

No obstante, Sangante no es un futbolista conocido para el gran público en España, más allá de aquellos que sigan la Ligue 1 francesa, y por ello, ESTADIO ha consultado a fuentes que conocen a la perfección al futbolista nacido en Mbao. De este modo, el periodista Sébastien Buron, del prestigioso medio francés L'Equipe y experto en información del Le Havre, realiza para esta redacción una radiografía honesta y precisa, con los pros y los contras del defensa cerrado por el Sevilla para la 26/27 después de varios años pendiente de su evolución.

Destaca la polivalencia, la velocidad y la contundencia de Sangante

De ese modo, Buron apunta las virtudes que aportará a Nervión, pero también las facetas en las que debe mejorar para adaptarse al fútbol español y cumplir con las expectativas generadas por su futura llegada.

"Arouna es un defensa central que a veces ha jugado como lateral derecho", arranca el periodista galo, que resaltó cualidades que considera muy válidas para su nueva etapa en el Sevilla, entre ellos su velocidad y contundencia.

"Es bastante rápido, duro en el marcaje, le gustan los duelos y tiene buen salto. Además, tiene un buen desplazamiento largo con el balón", señaló a ESTADIO el analista, que cree que encaja perfectamente en la filosofía luchadora del Sevilla a la par que apunta su capacidad goleadora.

"Capitán del Le Havre, donde se formó, es un líder por su comportamiento, nunca se rinde y, además, ha marcado algunos goles importantes, como en Auxerre la temporada pasada o en Reims hace dos años.

Los puntos por mejorar de Sangante y sus problemas físicos

En el capítulo de asignaturas pendientes para poder responder a las expectativas, Buron apunta que "es capaz de cometer un gran error técnico que puede salir caro".

"A veces también le falta discernimiento y puede cometer faltas graves lejos de su portería, innecesarias y que pueden tener consecuencias. Por ejemplo, fue expulsado contra el Toulouse tras un minuto de juego por una entrada en el centro del campo, cerca de la línea de banda", explicó el experto, que avisó que "se ha visto mermado por algunas lesiones, especialmente musculares".

Fichaje acertado por las condiciones en las que se produce

Más breve pero certero resultó el análisis realizado para este medio por Simon Bolle, también periodista de L'Equipe y que valora positivamente el fichaje dentro del marco en el que se oficializará: "Es un buen jugador, un buen fichaje, sobre todo por cero euros, pero tampoco es un Koundé. Todo depende del proyecto de juego de la próxima temporada".