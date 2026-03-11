Azpilicueta y Maupay regresan al trabajo con el Sevilla y apuntan al Camp Nou

El equipo de Matías Almeyda ya empieza a trabajar el duelo frente al FC Barcelona con los regresos tanto de César Azpilicueta como de Maupay, por lo que apuntan a estar en el duelo frente al FC Barcelona

El Sevilla FC comienza a preparar el duelo frente al FC Barcelona, casi un imposible en una temporada donde ya se cuentan los puntos para poder certificar la permanencia. Si a todo esto le sumas las terribles cifras en las visitas del equipo nervionense al estadio blaugrana, pues hace complicado pensar en que los de Matías Almeyda puedan sacar algo positivo de este duelo. Sin embargo, si algo ha demostrado el equipo, es que es capaz de lo mejor y de lo peor. De hecho, en la ida frente a los de Hansi Flick, ya logró una gran goleada en el Sánchez-Pizjuán. Algo que marcará un importante precedente para el duelo de este fin de semana.

La enfermería hispalense, en las últimas horas, ha acogido a un nuevo nombre, y este es el de Kike Salas. El central de Morón de la Frontera presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha, lo que le hará estar de baja entre una y dos semanas. Un importante contratiempo para un central que estaba siendo una de las referencias defensivas del Sevilla FC y que, poco a poco, ha seguido consagrándose como el líder de la zaga sevillista. Será clave ver cuánto afecta esto en el rendimiento del equipo de Matías Almeyda.

Por el resto, no ha habido más novedades. En los quince minutos de la prensa, Ejuke no ha estado presente, aunque el club ha mostrado imágenes trabajando con el equipo. Por lo tanto, las bajas son Kike Salas, Peque y Marcao. Los que sí han estando han sido tanto Azpilicueta como Maupay. El central navarro tuvo que ser sustituido frente al Rayo Vallecano en la segunda parte y, en el caso del delantero, se acabó cayendo de la convocatoria para este duelo del pasad domingo. Ambos apuntan a estar para el partido en la ciudad condal.

Una de las imágenes más reseñables ha sido el triple pasillo que se ha realizado en el día de hoy. El primero de ellos ha sido hacia Gudelj, al haber cumplido 250 partidos con el club sevillista y recibir ayer un homenaje en el Sánchez-Pizjuán. Por otro lado, tanto Januzaj como Vargas también han sido los que han recibido también este pasillo por parte de sus compañeros, en una especie de broma hacia ellos. Con este buen ambiente, el equipo trabaja para intentar hacer un reto imposible, como es el asalto al Nou Camp Nou.