La Cartuja comienza a despedirse de la final de la Copa del Rey

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha aclarado que a partir de 2028 habrá un nueva fórmula para elegir sede: “Podríamos empezar en San Mamés, tenemos Valencia con setenta mil, Sevilla con 72 mil, tenemos Madrid y tenemos Barcelona..."

Mientras que Atlético de Madrid y Real Sociedad se jugarán el título de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja el próximo 18 de abril y sus aficionados buscan combinaciones y entradas para evitar perderse la cita, mucho se está especulando y debatiendo en las últimas fechas sobre la posibilidad de que la final de la Copa del Rey cambie de escenario en un futuro próximo y el Estadio de La Cartuja de Sevilla deje de ser sede de la misma, como viene siendo a lo largo de los últimos años y tiene cerrado por contrato hasta 2028.

Al respecto fue cuestionado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en el Larguero de la Cadena SER, donde tiró de sentido del humor para abordar la cuestión. “Puede ser donde lo decidamos. ¿Cuál es el tema? En Arabia, si es con el Rey Emérito, le queda cerca. Pero no, si es con el Rey, que está encantado en poder acompañarnos en ese día, pues lo haremos en España”.

El presidente de la RFEF Rafael Louzán aclaró, eso sí, cómo será el proceso de elección de la final de la sede de la Copa del Rey a partir de 2028: "A ver, ¿cómo se hace esto? Lo que hemos hecho es un concurso y hemos invitado a aquellas ciudades que tienen un estadio superior a las cincuenta mil personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo con la demanda de entradas que hay, yo creo que llenaríamos tres estadios para la final de la Copa del Rey actual. Y diréis, ¿por qué no vamos a Coruña? Porque Coruña tiene un estadio para treinta mil y creo que no interesa dejar a 40 o 50 mil personas fuera”.

Cinco posibles sedes par acoger la final de la Copa del Rey a partir de 2028

Al ser cuestionado por las posibles sedes, Louzán destacó cinco ciudades, siendo seis los estadios que podrían albergar el evento: “Podríamos empezar en San Mamés, tenemos Valencia con setenta mil, Sevilla con 72 mil, tenemos Madrid y tenemos Barcelona. Ahora mismo se está moviendo en eso. Ahora, si tomamos otra decisiones que la podemos tomar... Oye, que este año es el Centenario y tal... pero, en todo caso, lo más transparente es hacerlo así, con objetividad”.

Por último, Louzán deslizó en cierta manera cuáles podrían ser las sedes favoritas, teniendo en cuenta que Madrid y Barcelona tienen a poner dificultades al respecto, al mismo tiempo que resaltó la opción del Metropolitano: “Sevilla o Valencia también puede estar muy pronto con una capacidad parecida. Bueno, las cosas que hoy son de una manera, mañana pueden ser de otras. El Metropolitano por supuesto, ya lo fue. Es un estadio fantástico”.