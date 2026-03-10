La Real Sociedad se divide entre la paciencia y la preocupación con Kubo

La Real Sociedad sigue esperando que Kubo cumpla los plazos y de pasos hacia su recuperación con dos objetivos en mente que divide las impresiones acerca de la baja del nipón: la Copa del Rey y el reto europeo

La Real Sociedad, con el pase a la final de la Copa del Rey en el bolsillo, centra ahora todos sus esfuerzos en LaLiga, dónde tratará de alcanzar los puestos europeos. El reto no es nada sencillo y menos tras un primer tramo de temporada desastroso a las órdenes de Sergio Francisco. Con Matarazzo, la situación ha dado un vuelco significativo, aunque la baja de Kubo ha mermado a una Real Sociedad que se decanta entre la paciencia y la preocupación con el futbolista nipón.

Paciencia y preocupación con Kubo en la Real Sociedad

Y es que el extremo japonés sigue sin estar disponible para Matarazzo desde que se lesionó en enero ante el Barcelona. Más de un mes de baja y sin entrenar con el grupo, Kubo llega a la recta final de su recuperación y se marca como objetivo la final de la Copa de Rey ante el Atlético de Madrid, fecha para la que, si nada tuerce la situación, el nipón estará disponible para Matarazzo. Por ese lado, la Real Sociedad se decanta por la paciencia con Kubo y espera la mejor versión del atacante de cara a esa ilusionante final en la Cartuja.

Por otro lado, las fechas y el tiempo juegan en contra del siguiente objetivo de la Real Sociedad que no es otro que acabar en puestos europeos para salvar una temporada irregular de los donostiarras. En caso de ganar la Copa del Rey, la clasificación a Europa es directa, aunque en San Sebastián conocen la dificultad de vencer al Atlético de Madrid en una final. Por ello mismo, la otra vía para alcanzar Europa es apretar en LaLiga y luchar para recortar la distancia de 5 puntos que lo separan del premio europeo. Kubo no estará de manera inmediata para Matarazzo ya que el nipón ultima su recuperación sin el alta médica. En ese sentido, la preocupación crece con el japonés que va camino de los dos meses de baja, unas fechas que han mermado a la Real Sociedad en su lucha por alcanzar Europa.

Sin fecha fija para el regreso de Kubo

Mientras tanto, el descanso entre semanas sin partidos de por medio será vital para la Real Sociedad y para Kubo, aunque sigue sin haber una fecha fija para su regreso. "Es posible que si me preguntas la semana que viene pueda dar un plazo más preciso sobre su regreso", destacaba Matarazzo en la previa del duelo frente al Atlético de Madrid, por lo que, hasta que no vuelva a hablar ante los medios de comunicación de cara a la jornada 28 de LaLiga, seguirá sin poder fijar una fecha para volver a ver a Kubo vestido de corto.