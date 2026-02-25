El detalle que no ayuda a la Real Sociedad con Take Kubo

El extremo está realizando una de sus peores temporadas justo en un momento en donde su traspaso puede dejarle una buena cantidad de dinero al club txuri-urdin. Sin embargo, su cotización ha bajado exponencialmente en los últimos dos años

Take Kubo está siendo una de las decepciones de la temporada en la Real Sociedad. Al extremo le costó arrancar con Sergio Francisco como entrenador, como al resto de los futbolistas, y luego se lesionó muscularmente lo cual le ha impedido tener continuidad. El japonés es uno de los jugadores del club vasco que más pretendientes tiene y su traspaso puede dejarle una buena cantidad de dinero a la Real Sociedad que, sin embargo, tiene que tener en cuenta un detalle que ahora mismo no está a su favor.

La cotización de Kubo en el mercado ha caído en los dos últimos años

Uno de los temas que tendrá que afrontar la Real Sociedad en el próximo verano es si le conviene o no un traspaso de Take Kubo. El club vasco sabe perfectamente que el japonés es uno de los futbolistas más deseados de su plantilla, teniendo a varios clubes que lo siguen de cerca.

A pesar de ello, la Real Sociedad conoce también que en estos momentos no puede conseguir por Take Kubo el dinero que hubiera logrado hace varias temporadas. Y es que por caída de rendimiento y por las lesiones, el japonés ha bajado su valoración de mercado de los 60 millones de euros en diciembre de 2023 a los 30 millones de euros en febrero de 2026 según la página web de referencia Transfermarkt. Esto quiere decir que el valor de mercado del extremo ha descendido en 30 millones de euros en poco más de 2 años. Un detalle importante si la Real Sociedad quiere afrontar su traspaso en los próximos meses.

Take Kubo es un futbolista que tiene pretendientes en diferentes países. A sus 24 años, el japonés tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029 y su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. El extremo cambió a agencia de representación hace poco y el verano pasado tuvo opciones de cambiar de aires, pero Kubo, tal y como confirmó, decidió quedarse en el club vasco. "De momento estoy aquí. Lo he dicho otros años. En verano he tenido la posibilidad de irme a otros equipos y me quedé. Es algo que no depende de mí. Cuando un jugador tiene contrato de larga duración, si el club te quiere lo más lógico es que sigas".

El problema de la Real Sociedad a la hora de vender a Take Kubo

Uno de los principales problemas que tiene la Real Sociedad para vender a Take Kubo es que si lo hace no todo el dinero irá a su caja.

La Real Sociedad sólo adquirirá un 50 por ciento de ese potencial traspaso ya que el Real Madrid, equipo que lo vendió al club vasco en el verano de 2022, se garantizó la otra mitad de la cantidad de dinero.

Tasado en 30 millones de euros y con una temporada marcada por las lesiones, se está recuperando de una lesión muscular y su entrenador Pellegrino Matarazzo ya dijo que le faltaban algunas semanas más para volver a los terrenos de juego, no parece indicar que la posible venta del japonés, si es que se acaba dando, supere esa cantidad de dinero.