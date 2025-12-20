El futuro de Kubo en la Real Sociedad: "Si el club no me quiere echar, lo normal es que me quede en San Sebastián"

El atacante de la Real Sociedad subraya su compromiso con el club 'txuri-urdin' y asegura que su intención es permanecer en San Sebastián. El proyecto del cuadro donostiarra convence a Kubo que tiene contrato con el equipo vasco hasta 2029

La Real Sociedad vive momentos críticos tras la destitución de Sergio Francisco. Poco a poco, en los últimos años, el cuadro vasco se ha ido debilitando con las diferentes ventas y salidas que han protagonizado en cada mercado de fichajes. Los casos de Le Normand, Mikel Merino y Zubimendi, este último más recientemente, han provocado un bajón en el rendimiento del combinado donostiarra que se asentaba en Europa, algo que ahora parece impensable.

De toda la criba de jugadores de la Real Sociedad que formaron un equipo glorioso tan solo sobreviven Oyarzabal y Kubo. El nipón, por el que cada verano llegan ofertas a la mesa de los directivos 'txuri-urdines', no tiene intención de salir del club blanquiazul y así lo ha dejado claro en el Diario Vasco, argumentando que su futuro está en la Real Sociedad siempre y cuando "el club no me quiera echar".

Kubo y su futuro en la Real Sociedad: "Si el club no me quiere echar, lo normal es que me quede en San Sebastián"

Kubo vuelve a demostrar que su sitio está en San Sebastián a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años en el cuadro blanquiazul. Lejos de Europa, sin Imanol Alguacil y con Sergio Francisco destituido, el nipón sigue creyendo en el proyecto de la Real Sociedad, club con el que amplió su contrato hasta 2029. "De momento estoy aquí. Lo he dicho otros años. En verano he tenido la posibilidad de irme a otros equipos y me quedé. Es algo que no depende de mí. Cuando un jugador tiene contrato de larga duración, si el club te quiere lo más lógico es que sigas. Los jugadores empiezan a moverse o entra gente nueva cuando es tu último año de contrato", comienza subrayando Kubo que toma como ejemplo a Mbappé. "Lo peor que puede hacer un club es que un jugador bueno se vaya a otro equipo libre. Acaba pasando a veces, mira Mbappé o Trent. Tengo contrato de larga duración. Si el club no me quiere echar, lo normal es que me quede en San Sebastián", subraya Kubo que no se ve fuera de la Real Sociedad a no ser que sea por necesidad del club.

Confianza mutua de Kubo y la Real Sociedad

Kubo sigue confiando en el proyecto de la Real Sociedad y en el club tiene todas las esperanzas puestas en el japonés que con la marcha de los citados pasa a tener un rol clave en la capitanía, junto a Oyarzabal. La experiencia y el talento del nipón están al servicio de una Real Sociedad que vuelve a construir, desde abajo, un proyecto ganador. "Ha habido muchos motivos para quedarme. Me encuentro cómodo. El club confía en mí y, a su vez, yo confío en el club. Este año no está saliendo como a todos nos hubiese gustado, es la realidad, pero en verano estaba convencido de ello. Tenía opciones, y me quedé aquí", sentencia Kubo.