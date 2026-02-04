Alavés - Real Sociedad, en directo el partido de la Copa del Rey en vivo online

Vitoria volverá a vibrar con unos cuartos de final de la Copa del Rey y lo hará con un derbi vasco por todo lo alto. Mendizorroza determinará quién pasa a las semifinales, ya que es la última eliminatoria a partido único

Buenas tardes, ya estamos aquí preparados para narraros todo lo que acontece en estos cuartos de final de la Copa del Rey que disputarán, a partido único, el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Un derbi vasco en el que sólo puede quedar uno y en el que Mendizorroza podría ser clave para determinar el ganador de este billete para las semifinales.

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet , indicó que “todos los partidos son una final” para su equipo y los cuartos de final de Copa del Rey que mide al conjunto vitoriano con la Real Sociedad se los toman de igual manera: “Estamos con mucha ilusión, ojalá podamos hacer un gran partido y pasar de eliminatoria ”.

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha confesado que la Copa les hace mucha ilusión y que el partido ante el Alavés será su primera final: "Estamos muy ilusionados. En LaLiga nos hemos situado en una posición mejor, y ahora vamos con todo a por la Copa del Rey".

Deportivo Alavés: Carlos Protesoni será la única baja de un equipo que recupera a Denis Suárez y en el que el técnico argentino podría dar la alternativa a Ángel Pérez desde el inicio del choque por la banda derecha.

Mendizorroza decidirá este miércoles qué equipo vasco luchará por un puesto en la final de la Copa del Rey. El Deportivo Alavés aspira a vivir lo que celebró hace nueve años con una emocionante semifinal ante el Celta que le dio el billete para su única final hasta la fecha. Por el contrario, si ganan los donostiarras, la Real Sociedad disputará su tercera semifinal consecutiva tras las que jugaron contra Mallorca y Real Madrid.

Así llega el Alavés a los cuartos de final de la Copa del Rey

El equipo del técnico argentino Eduardo Coudet ha recuperado el pulso en la liga justo en el mejor momento, para llegar con los focos puestos en un choque crucial en la competición copera, cuyos sorteos han decidido que el coliseo vitoriano sea protagonista por tercera vez ante otro equipo de Primera este curso.

Las fortalezas del Alavés en esta competición están en la defensa y en la portería. Raúl Fernández no ha recibido goles en la Copa y volverá a defender el arco albiazul, con una defensa en la que presumiblemente estarán Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, que ya ha tenido sus primeros minutos en liga después de su sanción.

Carlos Protesoni será la única baja de un equipo que recupera a Denis Suárez y en el que el técnico argentino podría dar la alternativa a Ángel Pérez desde el inicio del choque por la banda derecha. Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Abde Rebbach podrían completar un centro del campo que mirará hacia arriba, donde esperarán Lucas Boyé y Jon Guridi, que sustituirá a Toni Martínez.

Así llega la Real Sociedad a los cuartos de final de la Copa del Rey

La Real Sociedad acude al derbi copero con la ilusión que el torneo del 'KO' suscita en las últimas temporadas en las filas txuri urdin y la posibilidad de colarse en semifinales. Un reto mayúsculo para un equipo que lleva ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Tras pasar de forma agónica y en la tanda de penaltis ante Osasuna, la Copa se presenta para la Real como una fuente de ilusión y una oportunidad para volver a pelear por un título y el posterior billete a competiciones europeas.

Matarazzo volverá a tener las bajas de Marrero, Kubo, Barrenetxea y Zakharyan, aunque el reciente fichaje, Wesley, que ya disputó minutos en San Mamés, y Yangel Herrera, que ha estado tres meses de baja por lesión, estarán disponibles. En su lista de 23 futbolistas tampoco figura Jon Karrikaburu.

Se esperan cambios en el once respecto al de Bilbao, con las posibles entradas de Caleta-Car, Turrientes y algún otro futbolista en la parcela ofensiva. El técnico estadounidense podría volver a apostar por cuatro centrocampistas ante la ausencia de los lesionados, aunque otra opción podría ser que jugara Oskarsson de inicio con Oyarzabal en un costado.