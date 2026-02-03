Coudet explica sus intenciones antes de enfrentarse a la Real Sociedad: "Lo tomamos de esa manera"

El técnico del Alavés compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el importante partido de mañana frente a los de Pellegrino Matarazzo en Mendizorroza, correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey

El Alavés recibirá en el día de mañana a la Real Sociedad en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey. Los de Coudet vuelven a jugar en casa tras la victoria ante el Espanyol del pasado viernes, con la que suman dos seguidas en LaLiga EA Sports. Tras ello, el conjunto babazorro pone el foco en el duelo contra los de Pellegrino Matarazzo. De esta manera, el técnico argentino ha comparecido ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar cómo llega su equipo a la cita.

Coudet destaca las fortalezas de la plantilla de Pellegrino Matarazzo

En este sentido, Coudet ha dejado claro en rueda de prensa que el partido ante la Real Sociedad es "otra final más", que afronta "con mucha ilusión para hacer un gran partido y poder pasar". Además, el técnico del Alavés ha destacado que los de Pellegrino Matarazzo son un rival complicado, que vienen en "buena dinámica desde el cambio de entrenador. Tienen jugadores de mucha jerarquía. No solo los que inician, también los recambios. En esa gran amplitud que tienen de plantilla, sus recambios pasan a ser muy buenos".

Por otro lado, Coudet ha valorado el hecho de poder jugar este importante encuentro de Copa del Rey en casa: "A mí me gusta siempre jugar en casa y creo que cuando hablo de nosotros nos sentimos más cómodos jugando en casa. Si me das a elegir, obviamente estoy más contento de que se juegue en Mendizorroza". El técnico del Alavés también habló de la figura de Facundo Garcés, que ya tuvo minutos ante el Espanyol en su regreso a la dinámica del equipo: "Nunca ha parado de entrenar. No es lo mismo estar entrenando solo que en un grupo. Va a evolucionar entrenando con el grupo, pero tengo la seguridad de que si tiene que jugar 120 minutos lo puede hacer. En ese sentido la cabeza manda".

Coudet y los nuevos fichajes del Alavés

Coudet, tras terminar el mercado de fichajes, comentó las nuevas incorporaciones del Alavés y su disponibilidad: "El que más cerca de poder jugar es Ángel Pérez". Además, sobre Ibrahim Diabate ha recalcado que su último partido fue el 9 de noviembre. Espero, ojalá, que todos nos puedan ayudar lo antes posible. Es la idea, tratar de trabajar y acelerar el proceso". Por último, Coudet ha destacado que "por más que haya más fases, la Copa es todo o nada. Así que lo tomamos de esa manera y pensando de esa manera y no mirar más allá del partido de mañana"

Por ello, todo apunta a que Coudet volverá a dejar fuera de la convocatoria a Mariano, que lleva apartado del grupo y de las listas del Alavés desde el pasado mes de diciembre y no ha terminado saliendo en el mercado de fichajes. Además, Denis Suárez sigue recuperándose de una lesión que le ha dejado fuera de los encuentros contra el Real Betis y Espanyol, donde el Alavés se ha llevado los tres puntos.