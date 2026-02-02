Cuartos de final de Copa del Rey: horarios, canal y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey entra en la semana de los cuartos de final con cuatro eliminatorias a partido único en las que ocho equipos se juegan el pase a semifinales y seguir vivos en la lucha por el título

La Copa del Rey 2025-26 entra esta semana en uno de sus momentos más intensos e imprevisibles, los cuartos de final. Entre los días 3 y 5 de febrero, ocho equipos pelearán por un puesto en las semifinales del torneo más antiguo del fútbol español. La ronda llega cargada de duelos atractivos y contrastes, entre los equipos clasificados destacan el FC Barcelona, el Real Betis, la Real Sociedad, el Athletic Club, el Atlético de Madrid, el Valencia CF, el Deportivo Alavés y la gran revelación de la temporada copera, el Albacete Balompié, el único representante de Segunda División que sigue con vida tras su histórica victoria ante el Real Madrid en octavos. Todos los encuentros se jugarán a partido único, lo que eleva la tensión y convierte cada minuto en determinante.

Albacete Balompié - FC Barcelona

Uno de los encuentros más llamativos de esta ronda enfrenta al Albacete contra el FC Barcelona, el martes 3 de febrero a partir de las 21:00 en el estadio Carlos Belmonte. Los manchegos, que compiten en Segunda División, han protagonizado una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar al Real Madrid y ahora quieren extender su sueño ante uno de los colosos del fútbol español. El Barça, bajo la dirección de Hansi Flick, llega con la ambición de seguir avanzando en busca de revalidar el título que ha ganado hasta en 32 ocasiones. Se espera un ambiente impresionante y un partido lleno de tensión.

Deportivo Alavés - Real Sociedad

El derbi vasco entre Deportivo Alavés y Real Sociedad, programado para el miércoles 4 de febrero a las 21:00 promete ser un duelo físico y estratégico. El conjunto babazorro quiere aprovechar su gran momento de forma en las dos competiciones para seguir sorprendiendo, mientras que la Real Sociedad, con experiencia en rondas finales, buscará imponer su fútbol y solidez para volver a meterse en las semifinales por tercer año consecutivo.

Valencia CF - Athletic Club de Bilbao

Un clásico del fútbol español se reedita en esta fase copera, el Valencia CF recibe al Athletic Club en Mestalla el miércoles 4 de febrero a partir de las 21:00, un escenario que siempre eleva el voltaje de este tipo de eliminatorias. Ambos conjuntos llegan con el peso de su historia en la Copa del Rey y con la convicción de que superar los cuartos puede marcar el camino hacia la final. El Valencia confía en hacerse fuerte en casa, mientras que el Athletic, fiel a su identidad competitiva, tratará de imponer intensidad y aprovechar sus opciones en campo rival.

Real Betis - Atlético de Madrid

Cierra la ronda el jueves 5 de febrero a las 21:00 el que posiblemente sea el duelo más atractivo de estos cuartos de final, Real Betis y Atlético de Madrid, dos equipos ya acostumbrados a competir en escenarios de máxima presión. El conjunto verdiblanco quiere hacer valer el empuje de su afición en la Cartuja y su propuesta ofensiva para dar un paso más en la competición, consciente de que en casa puede marcar diferencias. Enfrente estará un Atlético de Madrid sólido en defensa y siempre peligroso cuando encuentra espacios para correr, además los del Cholo son un equipo experto en este tipo de eliminatorias y buscarán clasificar a semifinales por tercer año consecutivo.

¿Dónde ver en directo en televisión los partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey?

El Albacete - Barcelona de los cuartos de final de Copa del Rey será emitido de forma abierta a través de La 1 TVE o RTVE Play. El Alavés - Real Sociedad será ofrecido a través de M + LALIGA2 2 (M57 O112) o LaLiga TV M2. El Valencia- Athletic Club será ofrecido por M + LALIGA (M54 O110) o LaLiga TV Bar, y el Real Betis - Atlético de Madrid será ofrecido a través de M + LALIGA (M54 O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y LaLiga TV Bar. Para acceder a esta emisiones será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.