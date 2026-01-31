El Atlético, con la enfermería también a rebosar a cinco días de visitar La Cartuja

Griezmann arrastra un problema muscular y llegaría muy justo, Giuliano pasa por un proceso febril y Sorloth fue trasladado al hospital, mientras que Marcos Llorente y Pablo Barrios pidieron el cambio

Si el Real Betis lleva algunas semanas con la enfermería a rebosar y, por ejemplo, recibirá este domingo al Valencia CF con ocho bajas confirmadas (el sancionado Natan de Souza, así como los lesionados Junior Firpo, Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme y 'Cucho' Hernández), forzando Cédric Bakambu y Pablo Fornals en esta jornada 22ª de LaLiga, su siguiente oponente tanto en los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único (el próximo jueves 5 de febrero a las 21:00 horas en La Cartuja) y en el torneo doméstico de la regularidad (domingo 8-F a las 18:30 horas) ha tenido un sábado accidentado.

Así las cosas, el Atlético de Madrid se presentó en el Ciudad de Valencia sin el griposo Giuliano Simeone ni un Antoine Griezmann con una afección en el muslo. Pero, súbitamente, han caído tres efectivos de golpe, lo que, tras las salidas en el mercado invernal que no han sido repuestas (Javi Galán, Carlos Martín, Connor Gallagher y Giacomo Raspadori), deja al resignado 'Cholo' con apenas 18 jugadores de campo, una nómina que podría agrandarse si los cambios obligados ante el Levante UD se convierten en nuevas dolencias. De un lado, Alexander Sorloth tuvo que retirarse en el ecuador del tiempo con una conmoción cerebral, mientras que Pablo Barrios y Marcos Llorente pidieron el cambio por un pinchazo y una contusión en un pie, respectivamente, quedando todos pendiente de evolución.

Sorloth, trasladado a un hospital de Valencia con una herida inciso-contusa en la cabeza

El delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth ha sido trasladado a un hospital valenciano para someterse a pruebas tras ser retirado en camilla del terreno de juego del Ciudad de Valencia por un choque cabeza con cabeza con el argentino del Levante UD Matías Moreno. "Tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida inciso-contusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", informaba el club rojiblanco.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras un saque de esquina y, en el intento, golpeó con fuerza la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta. Tras ser atendido en el césped, el nórdico tuvo que ser retirado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Su rival tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza, continuando luego en el estadio y en vigilancia para ver cómo evoluciona, según los granotas.