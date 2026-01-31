Ocho bajas y la buena noticia de Fornals en la lista del Betis para recibir al Valencia

La convocatoria del Betis viene condicionada nuevamente por las numerosas ausencias por lesión y sanción, si bien el futbolista castellonense, que no se entrenó esta mañana, sí ha entrado finalmente en la convocatoria

El Betis recibe este domingo la visita del Valencia en La Cartuja con la posibilidad de asaltar la quinta plaza tras el tropiezo del Espanyol en casa ante el Alavés y los verdiblancos no quieren desaprovechar esta oportunidad.

Para ello, Pellegrini, poco después de la rueda de prensa previa al choque, ha ofrecido la lista de convocados para el partido de mañana contra los valencianistas, con ninguna buena noticia en el apartado de lesionados con respecto a la convocatoria del partido europeo, tal y como ya preveía el técnico verdiblanco.

Siete bajas por lesión tras no sumarse Fornals

En este sentido, el míster no ha recuperado a ninguno de los tocados, por lo que siguen en el dique seco hasta siete futbolistas, casos de Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández e Isco Alarcón. Ninguno ha llegado a tiempo, lo que, sin embargo, no se ha agravado la baja de última hora de Pablo Fornals.

El castellonense no se entrenó con el resto del grupo en la sesión de esta mañana y parecía que causaría baja en el último momento, por lo que el número de bajas por problemas físicos se habría elevado a un total de ocho, pero el propio técnico señaló que entraría en la lista y así ha sido finalmente..

Y Natan, ausente por sanción

Además de las bajas por lesión, Pellegrini pierde a otro futbolista muy importante en sus planes, ya que Natan no estará ante el Valencia al ver la quinta amarilla en la derrota contra el Alavés en Mendizorroza. El brasileño fue titular en Europa al no poder participar en la cita liguera.

Bakambu, a pesar de estar en la rampa de salida, sí ha entrado en la lista, al igual que Antony y Aitor Ruibal, que ya estuvieron contra el Feyenoord y han dejado atrás sus respectivas molestias.

Igualmente, Manuel Pellegrini se lleva a un futbolista del filial, caso de Iván Corralejo, que ya sabe lo que es jugar en la elite tras su debut y que cuenta clon la confianza del preparador heliopolitano.

Esta es la lista de 19 jugadores para el partido de este domingo contra los valencianistas: Álvaro Valles, Diego Llorente, Marc Bartra, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals , Chimy Ávila, Ez Abde, Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Valentín Gómez, Nelson Deossa, Marc Roca, Aitor Ruibal, Pau López, Iván Corralejo, Ángel Ortiz y Pablo García.