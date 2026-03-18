Barcelona - Newcastle: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League

El FC Barcelona recibe al Newcastle United en el Camp Nou con todo por decidir tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida, el conjunto azulgrana buscará aprovechar el apoyo de su afición para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions League ante un rival inglés que ha demostrado ser muy competitivo en esta eliminatoria

El Spotify Camp Nou será el escenario donde se resolverá una de las eliminatorias más abiertas de estos octavos de final de la Champions League. El FC Barcelona afronta el partido de vuelta ante el Newcastle United después del empate obtenido en Inglaterra, un resultado que mantiene la igualdad entre ambos equipos y que deja todo en manos de lo que ocurra en Barcelona.

El conjunto inglés llegó a adelantarse en el tramo final del encuentro gracias a un gol de Harvey Barnes en el minuto 86, pero cuando parecía que la victoria se quedaría en Newcastle apareció Lamine Yamal para transformar un penalti en el minuto 86 y rescatar un empate que puede resultar clave para el equipo azulgrana de cara al partido al partido definitivo.

El Barcelona confía en su fortaleza como local

El FC Barcelona afronta el encuentro con el objetivo de aprovechar su condición de local para dar el paso definitivo hacia los cuartos de final. El equipo azulgrana ya ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para competir en el Spotify Camp Nou en partidos europeos de máxima exigencia.

El conjunto catalán llegó a esta fase tras completar una sólida fase de liga, en la que terminó en quinta posición, lo que le permitió acceder a los octavos de final por vigésima vez en su historia. En el partido de ida disputado en St James’ Park, el Barça logró rescatar un empate gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en el minuto 96, después de que Harvey Barnes adelantara al Newcastle en el tramo final del encuentro.

Además, los registros del Barcelona en casa ante equipos ingleses son muy positivos. El conjunto azulgrana solo ha perdido dos de sus 37 partidos europeos como local frente a clubes de Inglaterra, una estadística que refuerza la confianza del equipo de cara a este encuentro decisivo.

El Newcastle sueña con una clasificación histórica

El Newcastle United llega a Cataluña con la ilusión de seguir prolongando su aventura europea, el conjunto dirigido por Eddie Howe ha demostrado durante esta temporada que puede competir a gran nivel en la Champions League.

Los ‘Magpies’ alcanzaron esta fase tras superar con autoridad su eliminatoria previa ante el Qarabağ, al que eliminaron con un contundente 9-3 en el global. Para el club inglés, esta presencia en los octavos de final supone un paso importante, ya que es la primera vez que alcanza esta ronda desde la temporada 2002/03.

El equipo inglés ha mostrado además una buena dinámica en sus partidos europeos recientes, el Newcastle solo ha perdido uno de sus últimos diez encuentros de Champions League, una racha que refleja su crecimiento competitivo en el escenario continental.

Con el 1-1 del partido de ida, la eliminatoria permanece completamente abierta, el Barcelona buscará imponer su experiencia y su fortaleza como local, mientras que el Newcastle intentará aprovechar sus oportunidades para lograr una clasificación que supondría uno de los mayores éxitos europeos de su historia reciente.

Posibles onces del Barcelona - Newcastle en la vuelta de Octavos de final de la Champions League

Barcelona: Joan Garcia, Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Marc Bernal, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Lewis Hall, Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton, Elanga, Barnes y Osula.

FC Barcelona - Newcastle United: fecha y horario del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Newcastle United, que se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, está programado para el miércoles 18 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 18:45 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el FC Barcelona - Newcastle de Champions League?

El FC Barcelona - Newcastle United de los octavos de final de la UEFA Champions League será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la competición en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el FC Barcelona - Newcastle, encuentro de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el FC Barcelona - Newcastle United de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Spotify Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.