Simeone vuelve a lograr el objetivo del Atlético de Madrid por decimocuarto año consecutivo

El Atlético de Madrid, con la quinta plaza en poder del fútbol español, certifica su clasificación a la Champions League de cara al siguiente curso

El Atlético de Madrid ya tiene asegurada su presencia en la Champions League el próximo curso. Con el Rayo Vallecano en la final de la UEFA Conference League, la plaza extra para la Champions League se la adjudica el fútbol español, por lo que el quinto clasificado jugará la máxima competición europea de clubes. Debido a la diferencia de puntos respecto al sexto, Simeone vuelve a colar al cuadro rojiblanco en la Champions League pro decimocuarta vez consecutiva, cumpliendo así el objetivo de la temporada.

La consecución de una quinta plaza extra por España en la próxima edición de la Champions League aseguró la clasificación matemática del Atlético de Madrid de Simeone para la máxima competición continental por decimocuarto año consecutivo, sin pausa en cada curso entero del técnico argentino al frente del equipo. En cada una de sus 14 campañas completas al frente del equipo, puesto que en la 2011-12 llegó mediada la temporada, Simeone no ha fallado nunca en ese objetivo.

La meta mínima del club está cumplido de forma matemática ya, a falta de ver si será tercero, cuarto o quinto en esta campaña. Ahora ocupa la cuarta plaza de la tabla clasificatoria de LaLiga, a cinco puntos del Villarreal, con doce por disputarse, tres de ellos en un duelo directo entre los dos en la última jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de la Cerámica. Antes, el Atlético se medirá al Celta, a Osasuna y al Girona. El Villarreal, al Mallorca, al Sevilla y al Rayo Vallecano. Por detrás, el Real Betis aparece a diez puntos del conjunto rojiblanco.

El objetivo del Atlético de Madrid no cambia para Simeone

Desde que arrancó la temporada y con la ilusión de los aficionados por las nubes, Simeone dejó claro que el objetivo del Atlético de Madrid respecto a los cursos pasados no había cambiado. La inversión multimillonaria del conjunto rojiblanco provocó un entusiasmo en el cuadro colchonero. Esto elevó las expectativas, aunque el entrenador argentino fijó como meta clasificarse a la Champions League. El técnico colchonero sigue sin comprar el relato de que el Atlético de Madrid debe estar a la altura del Real Madrid y Barcelona y arrebatarle títulos a los dos grandes de España, a pesar de haber eliminado al conjunto blaugrana de la Champions League y de la Copa del Rey. Esto no quita que el equipo madrileño no haya pelado hasta el final en competiciones como la Copa del Rey, en la que rozó el título, o la Champions League, torneo en el que se ha quedado a las puertas de una nueva final.

Ahora, con la temporada ya a punto de agonizar, la directiva y el técnico se reunirán para planificar el nuevo curso que arrancará en julio para seguir asentando las bases de un proyecto ilusionante y marcar los objetivos de la temporada.