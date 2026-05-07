El refugio de Koke en Extremadura: un pueblo de 700 habitantes con rutas para el senderismo

A las puertas de decidir su futuro en el Atlético de Madrid, Koke encuentra su verdadera desconexión lejos del balón en Santibáñez El Bajo, el refugio extremeño dónde desconecta del ruido, de la presión y de un final de temporada al límite

Koke está a punto de cumplir su decimoséptima temporada en el Atlético de Madrid. A las puertas de alcanzar la final de la UEFA Champions League, el centrocampista de 34 años tiene pendiente decidir su futuro, ya que acaba contrato en junio y de momento se mantiene la incertidumbre por su continuidad en el conjunto de Simeone.

Sin embargo, fuera del fútbol, Koke Resurección guarda un refugio con el que desconectar tranquilamente. Junto con su pareja, Beatriz Espejel, el jugador del Atlético de Madrid tiene un lugar que le trae buenos recuerdos, como es Extremadura, dónde se casó. Sin embargo, su escondite se encuentra en Santibáñez El Bajo, una localidad de 700 habitantes que se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia.

Koke se agarra a LaLiga: cuatro pasos para asegurar Europa y olvidar el KO ante el Arsenal

Koke afronta unas semanas decisivas en el Atlético de Madrid. Tras quedar eliminado de la UEFA Champions League, el centrocampista pone el foco en las próximas y últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. Los de Simeone son cuartos en la clasificación con 63 puntos, diez más que el Real Betis, por lo que tendrán que seguir el mismo ritmo de victorias para asegurar la plaza que les haga disputar la Copa de Europa la siguiente temporada.

Celta de Vigo, Osasuna, Girona y Villarreal se pondrán en el camino de un Atlético de Madrid que no pudo ver puerta en el choque contra el Arsenal de Champions League. Sin embargo, Koke y el resto de jugadores intentarán pasar página y pensar en alcanzar la gloria consiguiendo la ansiada Copa de Europa la próxima temporada. Mientras tanto, deben cerrar la campaña con los cuatro inminentes encuentros de LaLiga EA Sports.

Ante la dificultad de lograr el billete para el Mundial, Koke mira a Santibáñez El Bajo, su refugio

Sin embargo, a falta de menos de un mes para el final de temporada, muchos jugadores ya piensan en el periodo de vacaciones que se les presenta, sobre todo los que tienen pocas posibilidades de ser convocados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial, como es el caso de Koke.

La gran competencia en el centro del campo de España y las decisiones anteriores de Luis de la Fuente invitan a pensar que el jugador del Atlético de Madrid se quedará fuera de la lista para el torneo de selecciones de este verano. Por ello, Koke, que no despejó las dudas sobre su futuro el pasado martes, podría desconectar en un refugio que disfruta con su actual pareja, Beatriz Espejel.

Beatriz, que es diplomada en Magisterio de Educación Física y Lengua Extranjera, creció con su familia materna en un pueblo de Extremadura, llamado Santibáñez El Bajo. Pese a que su pareja es de Móstoles, ambos encuentran en esta localidad de unos 700 habitantes su punto habitual de desconexión cuando el calendario de los dos se lo permite, sobre todo el de un Koke que cuenta con una alta exigencia por los diferentes compromisos que tiene el Atlético de Madrid desde mediados de julio hasta finales de mayo, habitualmente.

Santibáñez El Bajo, el rincón extremeño que enamora a Koke: historia, naturaleza y el refugio perfecto para desconectar

Santibáñez El Bajo cuenta con diferentes atractivos que hacen especial su visita. La Iglesia Parroquial de Santiago Apostol, del siglo XV es uno de los monumentos más destacados de este pueblo de Extremadura, así como la Ermita del Santísimo Cristo de la Paz, que cuenta con una talla barroca del Cristo y una virgen del alabastro.

El pueblo extremeño está dedicado también a los amantes del turismo rural y senderismo, ya que se puede disfrutar de La Ruta de los Lagares, situada junto al Arroyo de las Clavellinas o el Camino de San Albín, que es un sendero con olivos y viñas. En general, un entorno natural con un patrimonio histórico que atrae a futbolistas de talla mundial como Koke Resurrección, especialmente por el vínculo que tiene su pareja, Beatriz Espejel, con el mismo.