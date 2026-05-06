La decepción inunda al Atlético de Madrid tras la eliminación de la Champions League: "Teníamos la oportunidad y no lo hemos conseguido"

Los jugadores del Atlético de Madrid destacaron la tristeza del vestuario por no haber logrado alcanzar la final de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid no pudo con el Arsenal y se despidió del sueño de la Champions League. Los rojiblancos, tras el encuentro, declararon que la decepción inunda el vestuario del Atlético de Madrid. Los colchoneros, que buscaban la cuarta final de su historia en la máxima competición, la tercera a las órdenes Simeone, cayó derrotado tras un solitario gol de Bukayo Saka al filo del descanso, en un duelo en el que el Arsenal solo realizó dos remates entre los tres palos, incluida la jugada del gol, según las estadísticas de la UEFA. Este dato potencia la frustración de los jugadores del Atleti que vuelven, una temporada más, a quedarse a las puertas de algo grande en Europa.

Jan Oblak: "Hemos tenido la oportunidad y no lo hemos conseguido"

El primero en reconocer la decepción del Atlético de Madrid fue el portero esloveno Jan Oblak. "Estamos todos decepcionados, no era lo que queríamos. Hemos tenido la oportunidad de llegar a la final y no lo hemos conseguido. Estamos muy decepcionados. Hemos hecho una Champions buena, pero lo que queremos es ganar y levantar el título", expresó el guardameta en la zona mixta tras el encuentro de vuelta en el estadio Emirates de Londres. El meta aseguró que el vestuario no se rinde y que volverán a intentarlo la próxima campaña. "El equipo tiene futuro, los jugadores están creciendo y están dando lo máximo que tienen por este escudo. Eso es lo más importante. Ojalá el título pueda llegar el año que viene como se juega en Madrid, en nuestro estadio sería lo más especial, es el sueño de todos, y ojalá que pueda llegar", añadió.

Giuliano Simeone: "Una noche muy triste"

En esta línea, Giuliano Simeone recalcó la tristeza del vestuario del Atlético de Madrid por la derrota en semifinales ante el Arsenal. "Una noche muy triste. Agradecer a la afición que vinieron hasta acá que se tomaron su tiempo y gastaron sus cosas en poder venir hasta acá a apoyarnos y no le pudimos dar lo que queríamos. Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final, que era pasar y, obviamente, estamos tristes, jodidos y tenemos que seguir", dijo a ‘Movistar’ al término del encuentro.

Koke, dolido y orgulloso a partes iguales

Koke, capitán del Atlético de Madrid, aseguró estar "muy dolido", pero "orgulloso" del club y su gente. "Muy dolidos, muy jodidos, pero orgullosos de mi equipo, de mi gente. Lo hemos dado todo. Hemos tenido ‘chances’ de hacer goles. No ha querido entrar, en el partido de ida pasó lo mismo. Les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos de la eliminatoria. El fútbol es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros y justo vencedores de pasar", valoró.