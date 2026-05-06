Simeone, los detalles y las fuerzas para volver a intentarlo: "No, ahora mismo no"

El técnico analiza la eliminación en semifinales ante el Arsenal y prefiere no entrar en las acciones polémicas de la segunda parte

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dejado una frase llamativa a la conclusión del partido en el Emirates Stadium y que ha acabado con derrota de su equipo ante el Arsenal. Un resultado que priva a los colchoneros de la final de Estambul. Cuestionado por las fuerzas para intentarlo de nuevo el año que viene, el argentino fue conciso: "No ahora mismo no, seguro que ahora no", contestaba.

Unas palabras que Simeone pronunciaba en los micrófonos de Movistar y que acompañaba con la cara del desencanto del resultado. "En la ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos, hoy en el segundo tiempo mejoramos, jugamos más en campo de ellos, tuvimos situaciones y todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no", relataba sobre lo ocurrido el terreno de juego.

Simeone y los posibles penaltis

También fue preguntado Simeone por la polémica y las dos acciones reclamadas como penalti en la segunda parte. Una sobre Guliano Simeone y otra sobre Griezmann. "No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico. Felicitarlos y a seguir con nuestro trabajo y no quedarnos en un detalle que se ve y es muy evidente", ha afirmado el entrenador del Atlético de Madrid tras la derrota con el Arsenal.

En la rueda de prensa

Posteriormente en la rueda de prensa ahondó en algunas cuestiones, como la de la frase si se siente con fuerzas de volver a intentarlo: "Dije hoy no. Me da una realidad, que es la realidad del Atlético como club, ha crecido enormemente desde todos los aspectos, un club reconocido en toda Europa y en el mundo como no lo era anteriormente. Pero la gente quiere ganar, no le vale con llegar a la fin".

Sobre el partido dejó otra reflexión: "Si quedamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar. Fue contundente en la ocasión del primer tiempo y fue merecedor de pasar. Pero lo que siento es tranquilidad, paz, el equipo dio todo lo que tiene. El primer partido lo pudimos ganar en el segundo tiempo, no fuimos lo contundente que el partido pedía. Hoy en la primera parte mejoramos defensivamente, pero dimos poco ofensivamente, en el segundo tiempo mejoramos, con alguna ocasión que nos pudo favorecer y no lo hizo y llegamos a un lugar donde nadie lo imaginaba. Y llegamos a competir con un equipo con un poder increíble".