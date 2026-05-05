Las dos acciones de la polémica: los posibles penaltis a Guliano Simeone y Griezmann

"Sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien", explicaba el argentino a la conclusión del partido en el Emirates Stadium y que deja a los colchoneros sin final

El partido del Atlético de Madrid frente al Arsenal en el Emirates Stadium, que acabó con derrota colchonera, dejó dos acciones en los que los de Diego Pablo Simeone reclamaron penalti. Dos jugadas ya ubicadas en la segunda mitad del encuentro cuando el marcador reflejaba el 1-0 que Saka había subido al marcador. Las dos fueron chequeadas y finalmente ninguna de ellas fue decretada como pena máxima.

La primera de ellas tuvo como protagonista a Guiliano Simeone, quien en una acción encaraba la meta de Raya y ahí apareció Gabriel. La acción fue reclamada por el Atlético de Madrid y chequeada por el VAR, sin que el alemán Daniel Siebert ordenara el máximo castigo y el juego continuó.

Más enfado aún provocó en el Atlético de Madrid la segunda acción, que llegó pocos minutos después. Fue una acción en la que Calafiori pudo contactar con el tobillo de Griezmann en el área. También hubo chequeo de la acción, aunque tampoco fue decretado como penalti por Siebert por entender que previamente Publill había hecho falta sobre un jugador del club inglés.

Guliano Simeone y los posibles penaltis

Precisamente uno de los protagonistas se refirió a las polémicas. Fue Guliano Simeone quien, en los micrófonos de Movistar, ofreció su visión a la conclusión del partido que dejó el Atlético de Madrid fuera de la final. "Fue todo muy rápido. Lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien. Es lo que sentí. El árbitro en algunas jugadas como en esa no fue ni al VAR, lo mismo que en una jugada de Antoine, y no cayó de nuestro lado", indicó el argentino.

También fue cuestionado Diego Pablo Simeone por las acciones polémicas del partido. No quiso entrar el técnico en lo sucedido. "No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico. Felicitarlos y a seguir con nuestro trabajo y no quedarnos en un detalle que se ve y es muy evidente", contestaba el entrenador.

El caso es que el Atlético de Madrid, tras el empate de la ida en el Metropolitano y la derrota en el Emirates Stadium, se quedó sin la que hubiera sido su cuarta final en la máxima competición de clubes continental. Esta vez el gol de Saka acabó significando la derrota en un partido muy igualado.