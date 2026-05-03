Natan y Lo Celso comparten la obsesión del Betis: "Soy aficionado de los dos equipos"

Los futbolistas verdiblancos coinciden en cumplir con la parte bética de terminar en la quinta plaza, meta grabada a fuego en el vestuario, y el central añade que animará a los dos equipos implicados en el objetivo de la Champions

Natan y Lo Celso hablaron sobre las opciones de ir a Champions tras el partido. IMAGO

En el vestuario bético tienen grabado a fuego que el objetivo a día de hoy es acabar quintos en la clasificación para gozar de opciones de disputar la Champions la próxima temporada, lo que dependerá de lo que hagan el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en la máxima competición continental y en la Conference, respectivamente.

Razón por la que Natan se declara abiertamente fan de estos dos equipos después de haber conseguido imponerse hoy al Oviedo, consciente de que lo primero es cumplir con su parte y conservar la quinta posición.

Natan afirma que animará a Rayo y Atlético en Europa

"Tenemos que ir a Europa sí o sí, ojalá sea a la Champions. Vamos a trabajar para que esa quinta plaza sea nuestra", apuntó en DAZN el futbolista brasileño, no dudó de mostrar su apoyo a Atlético y Rayo en favor de sus propios intereses.

"Soy aficionado de esos equipos, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ganar para quedarnos con la quinta plaza", señaló el central, que valoró muy positivamente la victoria contra los carbayones.

"Es importante ganar delante de nuestra afición. Quedan cuatro partidos y hay que seguir trabajando para ganar y quedarnos con esa quinta plaza. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque ellos iban a salir al 100%, pero hicimos un buen partido y sumamos otra vez", explicó Natan, respaldado por su compañero Giovani Lo Celso.

Lo Celso, centrado en conseguir la quinta plaza

No en vano, el rosarino insistió en que lo único que está en manos del Betis es luchar por mantenerse quintos y, a partir de ahí, esperar si dicha posición otorgar el pasaporte para la elite continental.

"Nosotros lo que podemos controlar es jugar nuestros partidos y ganarlos. Lo que pase en otros partidos no es cosa nuestra. Ojalá que esto nos dé para entrar en Champions. Tenemos que ganar para ser quintos", indicó Lo Celso, que se refirió a la próxima salida a San Sebastián para medirse con una Real Sociedad que si se impusiera mañana al Sevilla seguiría siendo rival por dicha posición.

"Cada partido es importante, una final. Teníamos que ganar este y el siguiente, igual. Cada partido es una final. Ojalá que sigamos en esta dirección, que es lo que queremos todos", aseveró el argentino, que, a nivel personal, se mostró satisfecho por su rendimiento contra el Oviedo tras haber superado una lesión de alcance.

Lo Celso, satisfecho a nivel personal

"Me sentí muy cómodo, pero como siempre digo, lo más importante es ayudar y sumar para que el Betis gane. Yo me sentí muy bien y disfruté el partido acá con nuestra gente en el Día de la Madre. Fue un domingo redondo", explicó Lo Celso, que volvió a ser titular tras comenzar en el banquillo ante el Real Madrid en favor de Fidalgo, que hoy no jugó ni un minuto.