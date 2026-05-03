Cucho Hernández, con una espina clavada: "No se olvida, pero ahora nos centramos en la quinta plaza"

El colombiano, feliz por su doblete y por una victoria clave, insiste en que, aunque el dolor por Europa persiste, ahora solo pueden pensar en el quinto puesto para hacer "un sueño realidad"

Cucho Hernández se erigió en el gran protagonista de la victoria bética contra el Oviedo por su movilidad arriba y la ejecución de un doblete que permite a los verdiblancos sumar una victoria cómoda y clave en su lucha por cerrar la quinta plaza.

En este sentido, una vez concluido el MVP del choque, el colombiano valoró muy positivamente el triunfo, afirmando que el equipo cumplió con el guion marcado antes del duelo, llevarse la victoria con una buena imagen delante de la afición, ávida de una alegría de estas dimensiones tras el subidón por empatar al Real Madrid sobre la bocina.

Cucho, satisfecho con el triunfo y su partido

"Hicimos lo que teníamos que hacer, y haciéndolo bien. El partido se puso de cara muy rápido, lo supimos controlar y estamos contentos por los tres puntos. Ahora hay que seguir sumando para acabar de la mejor manera", señaló en los micrófonos de DAZN el cafetero, que no se atrevió a asegurar que fuera su mejor partido como futbolista heliopolitano, pero que se mostró tremendamente satisfecho por su rendimiento.

"No lo sé. Probablemente en cuestión de números, sí, pero a nivel de juego estoy muy satisfecho con muchos partidos que he hecho aquí. Le doy gracias a Dios y a mi familia. Espero hacer muchos más goles esta temporada en el Betis para asegurar la quinta plaza. Ya era hora de poder marcar de nuevo en LaLiga para ayudar al equipo", indicó Cucho, que se queda con el segundo tanto: "El segundo. Era un poco difícil hacerlo al primer toque. Fue bastante bonito. Muy contento con eso"

Además, Cucho, entre risas, no quiso desvelar lo que habló con Abde tras el tercer tanto: "Una broma que no puedo comentar aquí. Le dije que mitad-mitad para los dos".

El colombiano, sincero con Europa y centrado en la quinta plaza

Por otro lado, Cucho se centra en la quinta plaza y reconoce que lo ocurrido contra el Sporting de Braga no está olvidado, pero solo queda pensar en conseguir el otro objetivo.

"No se olvida, al final eso está ahí. Sabemos que teníamos una ilusión grande de poder pasar a semifinales, pero, bueno, lo que ya pasó no se puede controlar. Lo único que podemos controlar son los partidos que vienen ahora. Esa visita tan importante en San Sebastián, que tenemos que ir a por los tres puntos y, como te dije, asegurar la quinta plaza", afirmó en zona mixta Cucho, que apuntó qué significaría para el equipo jugar la Champions.

El "sueño de la Champions" y su cifra de goles

"Sería un sueño hecho realidad. Yo creo que para todos, el que lo haya jugado y el que no, sería algo muy bonito. Esperamos poderle dar esa alegría de que vivamos esa bonita experiencia el próximo año. Depende de nosotros, lo trataremos de hacer y, si Dios quiere, ahí estaremos", explicó Cucho, que aspiraba a marcar más goles este curso.

"Es cierto que 10 es un buen número, en lo personal siento que no está nada mal, pero pensaba que iban a ser más a estas alturas de la temporada. Tampoco puedo ser tan duro conmigo", apuntó el delantero, que se pone en manos del seleccionador colombiano para ir al Mundial: "Hoy sumé dos goles, es importante, quedan pocas semanas para esa lista definitiva y yo estoy disponible físicamente y mentalmente estoy preparado para lo que pase".