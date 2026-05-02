Fernando Alonso hace magia en el Sprint de Miami y doblete de McLaren

Norris y Piastri copan las dos primeras posiciones, con Leclerc tercero, Antonelli, sexto y sin Mercedes en el podio; Alonso hace un adelantamiento final para acabar 16º en meta

Victoria del campeón del mundo, Lando Norris, y doblete de McLaren. La carrera al Sprint del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 pareció un regreso al pasado, a ese 2025 en el que tantas veces vimos el claro dominio de la escudería británica, con doblete de sus pilotos.

La nefasta carrera de un Kimi Antonelli que salía segundo y acabó sexto dejó a Mercedes sin podio por primera vez en esta temporada. Y también sin opciones de conseguirlo, porque Leclerc también estuvo muy por encima de los dos pilotos de la estrella plateada.

Antonelli se quedó clavado en la salida, le pasaron Piastri y Leclerc con facilidad, y hasta lo hizo su compañero Russell, que no se quedó con la posición porque no quiso arriesgar en una lucha rueda con rueda con su compañero y quedarse fuera de carrera.

Norris, Piastri y Leclerc, podio de principio a fin

Esas posiciones fueron, justamente, las que llegaron a meta. Con Norris mandando, Piastri segundo y Leclerc cerrando el podio. Aunque, entre medias, sucedieron cosas.

Primero, que Antonelli trató por todos los medios de recuperar la tercera plaza y apretar a Leclerc en las primeras vueltas. Aunque pronto pudo comprobar que no podía. Justo después, el que se vio acosado fue él y hasta pasado por su compañero, George Russell, aunque luego le devolvería el adelantamiento.

Y, por detrás, la pelea entre Vertsappen y Hamilton recordó batallas de 2021. Hasta llegó un momento en el que el neerlandés sacó al británico de pista y aunque luego le devolvió la posición acabó pasándolo y dejándolo atrás.

Sanción para Antonelli y adelantamiento final de Alonso

Ahí se acabaron las peleas. Esas eran las posiciones con Gasly ocupando la última zona de puntos. Y así entraron en meta. Sin embargo, los esfuerzos de Kimi Antonelli por intentar recuperar todo lo perdido y, luego, por defenderse de Russell, propiciaron que se saliera varias veces de pista y fue sancionado con cinco segundos por ello. Conclusión, pasó de ser cuarto a sexto, y Russell y Verstappen adelantaron una posición para acabar en el Top-5.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz estuvo en esa pelea de la zona media con los Haas que mantienen ahora y acabó como empezó: 14º. Fernando Alonso, por su parte, estuvo parte de la carrera 'intercambiando' posiciones con su compañero Lance Stroll, pero viendo los problemas de Bottas y que Albon tuvo que cambiar el morro, al final rodó en la 17ª posición y se dio la satisfacción de acabar 16º después de adelantar a Checo Pérez en las últimas curvas del Sprint. Una vez más rindiendo por encima de las posibilidades de su Aston Martin.

Clasificación carrera al sprint del GP de Miami 2026 de F1

1. L. Norris (McLaren)

2. O. Piastri (McLaren) +3.766

3. C. Leclerc (Ferrari) +6.251

4. G. Russell (Mercedes) +12.951

5. M. Verstappen (Red Bull) +13.639

6. A. Antonelli (Mercedes) +13.777

7. L. Hamilton (Ferrari) +21.665

8. P. Gasly (Alpine) +30.525

9. I. Hadjar (Red Bull) +35.346

10. F. Colapinto (Alpine) +36.970

11. G. Bortoleto (Audi) +48.438

12. E. Ocon (Haas F1) +56.972

13. O. Bearman (Haas F1) +57.365

14. C. Sainz (Williams) +58.504

15. L. Lawson (Racing Bulls) +59.358

16. F. Alonso (Aston Martin) +1'16.067

17. S. Pérez (Cadillac) +1'16.691

18. L. Stroll (Aston Martin) +1'17.626

19. A. Albon (Williams) +1'28.173

20. V. Bottas (Cadillac) +1'29.597