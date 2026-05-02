La muerte de Alex Zanardi viste de luto al mundo del motor

El expiloto italiano de la F1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas ha fallecido a los 59 años tras una vida dedicada al deporte

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

"Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo", informó su familia este sábado en un comunicado.

"Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", agregaron.

Nacido en Bolonia en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que le convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

De la Fórmula Uno al accidente de 2001

Apasionado del motor desde joven, Zanardi, quien habría cumplido 60 años este octubre, fue campeón italiano y europeo de karts antes de ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 hasta alcanzar la Fórmula Uno, categoría en la que disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Ingresado en un hospital de Berlín, permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas en un intento por salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado.

El renacer de Zanardi en el deporte paralímpico

Tras su recuperación, encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad ‘handbike’, estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

El 19 de junio de 2020, mientras participaba en la exhibición benéfica Obiettivo Tricolore, perdió el control de su bicicleta en las afueras de Siena e invadió el carril contrario, impactando con la cabeza contra un camión.

Fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido ese mismo día a una delicada operación de neurocirugía de tres horas. Posteriormente, su estado fue calificado de gravísimo, y permaneció sedado y en cuidados intensivos.

En agosto de 2020 se informó de "significativas mejoras clínicas", aunque el cuadro neurológico seguía siendo grave. A lo largo de su vida, Zanardi ha sido reconocido por ser un símbolo internacional de resiliencia.

El mensaje de la FIA tras la muerte de Zanardi

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) lamentó este sábado el fallecimiento del expiloto italiano de Fórmula 1 Alex Zanardi, al que definió como "uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación".

"Su viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación", señala la FIA en un mensaje en su cuenta de X.

Italia y el mundo del deporte también lloran la muerte de Zanardi

Italia y el mundo del deporte lamentaron este sábado la muerte a los 59 años del expiloto italiano de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, Alex Zanardi, tras una trayectoria deportiva que lo convirtió en símbolo de superación y resiliencia. "Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad", afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su cuenta de X.

En este sentido, el presidente italiano, Sergio Mattarella, lamentó el fallecimiento de un deportista "de cualidades excelsas", que demostró "una personalidad extraordinaria incluso después del gravísimo accidente que sufrió".