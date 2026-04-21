La Fórmula 1 vuelve a cambiar sus reglas para el Gran Premio de Miami

La amenaza de retirada a Max Verstappen ha funcionado y ahora se le abre una nueva oportunidad a pilotos como Fernando Alonso, que no han podido tener un inicio de campeonato peor

Cuando hablan los campeones del mundo en motor, todos callan. O, al menos, escuchan con atención. Y se ve que la amenaza de Max Verstappen de retirarse del Gran Circo si seguía sin disfrutar ha hecho efecto.

Porque los dirigentes de la Fórmula 1 han aprovechado el parón del campeonato con motivo de la Guerra de Oriente Medio para celebrar varias reuniones y retocar el polémico reglamento de 2026.

Las primeras tres carreras celebradas han provocado un gran revuelo entre la mayoría de equipos y pilotos, hasta tal punto que algunos prácticamente ya habían tirado la toalla para este curso, como Fernando Alonso, viendo que su monoplaza estaba a años luz del resto.

Así, la FIA acaba de confirmar una serie de modificaciones en la normativa técnica que entrarán en vigor ya en el próximo Gran Premio de Miami (a excepción de las relacionadas con las salidas), que se celebrará el próximo 3 de mayo. Eso sí, todas ellas se someterán ahora a una votación electrónica del Comité Olímpico Mundial de la FIA con vistas a su implementación antes de dicho certamen.

Estos son todos los cambios en las reglas de la F1 2026:

Clasificación: mejora del rendimiento

Se han realizado ajustes en los parámetros de la gestión de energía, incluyendo una reducción de la recarga máxima permitida de 8 MJ a 7 MJ, con el objetivo de disminuir la recolección excesiva de energía y fomentar una conducción más constante a máxima velocidad. Este cambio busca reducir la duración máxima del superclipping a aproximadamente 2-4 segundos por vuelta.

La potencia máxima que se puede recargar se ha incrementado a 350 kW, frente a los 250 kW anteriores, lo que reduce aún más el tiempo de recarga y la carga de trabajo del conductor en la gestión de la energía. Esta función también se aplicará en condiciones de carrera.

El número de eventos en los que se pueden aplicar límites de energía alternativos más bajos se ha incrementado de 8 a 12 carreras, lo que permite una mayor adaptación a las características del circuito por parte de la FIA.

Carrera: mayor seguridad y consistencia en el rendimiento

La potencia máxima disponible a través del "Modo Boost" en condiciones de carrera ahora está limitada a +150 kW (o al nivel de potencia actual del coche en el momento de la activación, si es superior), lo que limita las diferencias de rendimiento en pista.

La potencia de activación del MGU-K se mantiene en 350 kW en las zonas clave de aceleración (desde la salida de la curva hasta el punto de frenada, incluidas las zonas de adelantamiento), pero se limitará a 250 kW en otras partes del circuito durante una vuelta.

Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de aproximación, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento.

*Inicio de la carrera: mecanismos de seguridad mejorados

Se ha desarrollado un nuevo sistema de "detección de arranque con baja potencia", capaz de identificar a los coches con una aceleración anormalmente baja poco después de soltar el embrague.

En estos casos, se activará un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos relacionados con la salida sin introducir ninguna ventaja deportiva.

Se está implementando un sistema de advertencia visual asociado, que activa luces intermitentes (traseras y laterales) en los vehículos afectados para alertar a los pilotos que están por detrás.

También se ha implementado un reinicio del contador de energía al comienzo de la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema ya identificada.

Condiciones de lluvia: mejora de la seguridad y la visibilidad.

Se han aumentado las temperaturas de la manta térmica para los compuestos intermedios con el objetivo de mejorar el agarre inicial y el rendimiento de los neumáticos en condiciones de lluvia.

Se reducirá el despliegue máximo del ERS, lo que limitará el par motor y mejorará el control del coche en condiciones de baja adherencia.

Los sistemas de luces traseras se han simplificado, con señales visuales más claras y consistentes para mejorar la visibilidad y el tiempo de reacción de los pilotos que van por detrás en condiciones de baja visibilidad.