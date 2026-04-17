"Lewis Hamilton no tiene el amor, la pasión y el hambre que aún tiene Fernando Alonso"

Un ex de la Fórmula 1 como el brasileño Nelsinho Piquet no oculta su admiración por el que fuera su compañero en Renault hace casi 20 años

Ahora que se debate sobre si Fernando Alonso seguirá la próxima temporada en activo y en Aston Martín, cada día que pasa se puede apreciar que su nombre sigue teniendo mucho peso en la Fórmula 1 y, también, en los que han pasado por ella.

Muchos han sido ya los pilotos actuales que han reconocido su admiración por el ovetense, que sigue compitiendo con ellos al mismo nivel pese a que va a cumplir 45 años en apenas tres meses. Entre ellos nada menos que el vigente campeón del mundo, un Lando Norris que situó al español entre sus cuatro pilotos favoritos "de la F1 de todos los tiempos".

Alonso es, junto a Lewis Hamilton, los supervivientes de la generación anterior, pero mientras el británico pelea con un Ferrari por estar en todo lo alto, al español le ha tocado lidiar con un Aston Martin en pleno proceso de crecimiento y ocupa, ahora mismo, el último lugar de la parrilla.

Pese a ello, hay quien cree que el asturiano está por delante y que si tuviera el mismo coche que Hamilton, le ganaría en estos momentos. El que lo dice es alguien que lo conoce muy bien, pues fue compañero suyo hace casi veinte años en Renault.

La comparación odiosa entre Alonso, Hamilton y Verstappen

Nelsinho Piquet hablaba con SoyMotor y apuntaba que Alonso no sólo es rápido, sino que no ha perdido la ambición con el paso de los años, algo que sí ve en Hamilton. "Fernando es un tipo muy rápido, siempre tiene mucha hambre. Tiene la misma motivación y la misma hambre que hace 20 años. Es algo muy admirable. No ves lo mismo con Lewis (Hamilton), por ejemplo", indica el piloto brasileño, hijo de un mito de la F1 como Nelson Piquet y cuñado de otro actual como Max Verstappen, quien ve en el español "más pasión que muchos pilotos".

Nelsinho Piquet ve más a Alonso como Verstappen que como cualquier otro piloto, dos genios a los que les gusta conducir por encima de todo. "Fernando es como Max (Verstappen), los dos aman correr. Es un carrerista, es muy rápido...", añade y justifica su comparación con las ganas que tiene con casi 45 años: "Lewis no tiene el amor, la pasión y el hambre que aún tiene Fernando. Es cinco o seis años mayor que la generación mía y de Lewis y tiene más pasión que muchos de los pilotos y eso es muy respetable", sentencia Piquet Jr.

Nelsinho Piquet recuerda su convivencia con el asturiano y cómo éste le transmitía sus ganas de ganar en un momento en el que acababa de salir escaldado de McLaren y había regresado a Renault en el mejor momento de su carrera. "Cuando corría contra él, hablamos del 2008, hace 18 años, él estaba en su mejor momento y era muy difícil de batir", añade el brasileño, que no oculta su admiración. "Le respeto mucho como piloto", rconoce.