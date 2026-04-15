Carlos Alcaraz - Machac: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Alcaraz en el Conde de Godó 2026

Carlos Alcaraz, tocado en la muñeca, se enfrenta en octavos de final del Conde de Godó al peor rival que le podía tocar enfrente: el checo Tomas Machac

Carlos Alcaraz vivió un complicado debut en el Conde de Godó 2026 ante el finlandés Otto Virtanen, quien tuvo muchas opciones para romperle el saque en el primer set y al que sólo pudo ganar a partir del tramo final de esta primera manga por 6-4 y 6-2.

Lo peor es que tuvo que se atendido en pista de una de sus muñecas y aunque él mandó un mensaje tranquilizador al final del partido, hay dudas sobre, incluso, su presencia en este partido. Este miércoles no se ha entrenado por precaución y, aunque en principio su partido está previsto para el jueves en el horario estrella, el tiempo dirá si juega o no.

Lo peor es que enfrente va a tener el peor rival que le podía tocar a estas alturas. Tomas Machac sabe cómo ganarle a Alcaraz y, de hecho, le venció en el último partido en el que se vieron las caras. Fue en Shanghái, en 2024 y sobre pista rápida, pero el checo desbordó al español con juego agresivo que le hizo tener la iniciativa en todo momento.

El tenista checo remontó ante Sebastián Báez en su debut en el Conde de Godó y, la semana pasada, fue el único que le pudo ganar un set a Jannik Sinner, lo que demuestra que se encuentra en un buen momento de forma y que será el peor oponente para un Alcaraz que no está al cien por cien.

El balance entre ambos está empatado, ya que antes de ese referido duelo de Shanghai, Carlos Alcaraz había superado a Machac en la fase de semifinales de la Copa Davis de ese mismo 2024, aunque fue por retirada del checo cuando estaban empatados a un set.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Tomas Machac?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tomas Machac correspondiente a la segunda ronda del Conde de Godó 2026 tendrá lugar este jueves 16 de abril. El encuentro tendrá lugar en la sesión de tarde, en el horario estrella de la pista central Rafa Nadal del RCT Barcelona, que no empieza antes de las 16:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2025 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este jueves dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que haga Carlos Alcaraz estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso, de forma online es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés, donde Carlos Alcaraz tratará de recuperar el número uno del mundo.