Rafa Jódar encuentra verdugo y se queda a las puertas en el Conde de Godó

El joven jugador español cae en semifinales frente al francés Arthur Fils en tres sets, un resultado espectacular dado que era su debut en el torneo de la Ciudad Condal

El sueño de Rafa Jodár ha llegado a su fin. Pese a que a ilusión no le ganaba nadie, el tenis de un jugador algo más curtido como el francés Arthur Fils ha terminado por dejar al español a las puertas de la final del Trofeo Conde de Godó al caer por 3-6, 6-3 y 6-2, de su primera final en un ATP 500, en una hora y 52 minutos de partido.

Ya disputadas las dos semifinales, Fils peleará este domingo por su primer título en la capital catalana con el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial que también disputará su primera final del Godó, en su caso tras eliminar al serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic.

Pese a la derrota, es obvio que la pista Rafa Nadal fue testigo de lo que es ya una realidad, Jódar tiene tenis para colarse en la élite y permanecer en ella durante mucho tiempo. A sus 19 años buscaba encadenar la que hubiese sido su segunda final la del ATP 250 de Marrakech con el que estrenó su palmarés, sirviéndole además para recibir una invitación de la organización del torneo para disputar el abierto barcelonés.

"Es un recuerdo muy bonito. Ha sido mi primer Godó y ha sido una muy buena semana. Ahora toca seguir igual de humilde, trabajando tan duro como hasta ahora. Hay que continuar en esta línea, aprender de los errores y mantener los pies en el suelo", comenta.

Rafa Jódar, de más a menos

Quizás empujado por la ilusión de estar en la gran final del domingo, Jódar se mostró plenamente concentrado en el primer set; tanto es así que salvó cuatro bolas de rotura en el séptimo juego, el cual empezó con un 0-40, y rompió el saque de Fils a continuación para colocarse 3-5. Ahí aparecieron los nervios y en el siguiente juego cometió dos dobles faltas. Supo reaccionar a tiempo, salvar dos bolas de 'break' y cerrar la manga por 3-6.

Al comienzo del segundo set mantuvo el ritmo, pero desperdició dos bolas de rotura para colocarse 2-1 arriba. Lo mismo le pasó cuando Fils sacó para ganar el set; tanto es así que volaron hasta tres bolas de 'break'. Ya metidos en el último parcial, Jódar no pudo evitar que por primera vez en su corta carrera como profesional le remontasen un partido.

Mirando al Masters 1.000 de Madrid, pero con los pies en el suelo

Cuestionado sobre su evolución, el español recalcó la necesidad de mantener la calma pese al triunfo en el ATP 250 de Marrakech y la semifinal en Barcelona; todo ello mientras encara el Masters 1.000 de Madrid evitando cualquier tipo de comparación.

"Sé que he empezado la gira de tierra batida con buen pie, pero tengo que seguir mi camino. Cada uno tiene su proceso; no porque ahora haya ganado muchos partidos significa que vaya a llegar lejos como esos grandes jugadores que mencionas (Alcaraz, Rafa Nadal...). Hay que afrontar los torneos de la mejor manera posible", sentencia.