Andoni Iraola hace su primera petición en el Liverpool: 46 millones por Alex Scott

El nuevo técnico red quiere llevarse a Anfield al centrocampista inglés del Bournemouth, su anterior equipo, aunque los Cherries pretenden superar los 60 millones por su salida tras un gran temporada en la Premier League

Andoni Iraola ya empieza a marcar la hoja de ruta del nuevo Liverpool. Recién nombrado entrenador del conjunto de Anfield, el técnico vasco habría recomendado a la directiva el fichaje de Alex Scott, centrocampista al que ya dirigió durante su etapa en el Bournemouth.

Según el periodista Jamie Dickenson, el Liverpool valora lanzar una oferta de 40 millones de libras, unos 46 millones de euros, por el joven futbolista inglés. Sin embargo, el Bournemouth no quiere desprenderse fácilmente de una de sus piezas más prometedoras.

Iraola mira al Bournemouth para su primer Liverpool

La llegada de Andoni Iraola al Liverpool abre un mercado lleno de conexiones. Después de una etapa muy positiva en el Bournemouth, era cuestión de tiempo que varios nombres de los Cherries aparecieran relacionados con Anfield.

El más fuerte, por ahora, es Alex Scott. El centrocampista, de 22 años, encaja en varias de las necesidades del Liverpool: juventud, recorrido, conocimiento de la Premier League, capacidad para adaptarse a un ritmo alto y margen de crecimiento.

Iraola lo conoce bien. Sabe qué puede darle, qué necesita para crecer y cómo integrarlo en un equipo que quiere recuperar una identidad más agresiva, vertical y dinámica. El Liverpool busca reforzar el centro del campo y Scott aparece como una opción con un gran presente y futuro prometedor.

Una oferta de 46 millones que no convence al Bournemouth

La cifra que maneja el Liverpool ronda los 40 millones de libras, unos 46 millones de euros. Es una cantidad importante, pero en Bournemouth consideran que se queda corta. El club del sur de Inglaterra no tiene urgencia por vender. Scott tiene contrato largo, es uno de sus activos más valiosos y viene de una temporada en la que ha ganado peso dentro del equipo. Por eso, en el entorno de los Cherries se habla de una valoración superior a los 60 millones de euros.

La diferencia entre lo que prepara el Liverpool y lo que pretende el Bournemouth anticipa una negociación complicada. Anfield puede tener el factor Iraola a favor, pero eso no abarata una operación entre clubes de Premier League, donde los precios internos suelen dispararse. Por su parte, el Bournemouth sabe que vender a Scott sería perder a uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantilla.

Alex Scott, de promesa del Bristol City a objetivo de Anfield

La evolución de Alex Scott ha sido constante. Tras formarse y explotar en el Bristol City, dio el salto al Bournemouth, que pagó 23 millones de euros, una cantidad importante cuando todavía era una promesa del Championship.

Con los Cherries ha acumulado 89 partidos oficiales, con seis goles y cinco asistencias, unas cifras que no explican por completo su impacto. Scott no es solo un centrocampista de números, sino un jugador que ayuda a progresar, presionar, conducir y acelerar ataques desde zonas interiores.

Su perfil ha ganado valor en la Premier porque combina energía, técnica y una madurez poco habitual para su edad. Puede jugar como interior, mediapunta retrasado o centrocampista con libertad para recibir entre líneas. Para Iraola, esa versatilidad es clave. El técnico vasco necesita futbolistas capaces de interpretar el juego a alta velocidad, sostener presión tras pérdida y dar continuidad a ataques rápidos.

La llamada de Inglaterra puede disparar su precio

Otro factor que preocupa al Liverpool es la selección inglesa. Thomas Tuchel ha seguido de cerca la evolución de Alex Scott y su llamada con Inglaterra para el Mundial 2026 puede cambiar la dimensión del mercado.

Una buena aparición internacional elevaría su valor y aumentaría la competencia. Para el Bournemouth, esa exposición es una oportunidad. Para el Liverpool, un riesgo: esperar puede encarecer una operación que ya nace elevada.

Scott forma parte de una generación inglesa muy vigilada por los grandes clubes. Si logra asentarse en la Selección, dejará de ser solo un talento interesante de Premier para convertirse en un gran activo del mercado nacional.

Una negociación con mucho más que dinero

El caso Scott puede convertirse en la primera prueba de fuerza del nuevo Liverpool. Si Iraola lo considera prioritario, la dirección deportiva deberá decidir si sube la oferta o busca alternativas más asequibles.

El Bournemouth, por su parte, intentará sacar el máximo rendimiento económico. Vendió caro en el pasado, invirtió fuerte en jóvenes y no quiere desprenderse de sus mejores activos sin una compensación enorme.

La operación está en una fase inicial, pero el mensaje ya es claro: Iraola quiere rodearse de futbolistas que conoce y que encajan en su idea. Alex Scott es el primero en la lista. El Liverpool prepara 46 millones de euros, mientras el Bournemouth mira por encima de los 60. Entre ambas cifras se empieza a jugar el primer gran pulso de la era Iraola en Anfield.