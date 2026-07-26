El Arsenal va con todo y prepara una nueva ofensiva por Bruno Guimaraes

El equipo de Mikel Arteta persigue el fichaje de Vinicius, pero mientras no descuidan el resto de sus objetivos y presentan una nueva oferta por el brasileño, prioridad para reforzar el centro del campo.

El Arsenal trata de construir un equipo aún más potente para la próxima temporada, que les permita volver a competir por los títulos. El vigente campeón de la Premier League se quedó a las puertas de conquistar la primera Champions League de la historia, tras caer en la final contra el PSG, por ello miran al mercado de fichajes para reforzar sus posiciones. Y preparan un auténtico bombazo.

Gracias al beneficio económico por ser finalista de la Champions, el club que dirige Mikel Arteta tiene liquidez para poder moverse en el mercado de fichajes, y van con todo para hacerse con jugadores muy destacados. Su principal objetivo es fichar a Vinicius Jr, que está pendiente de renovar o no con el Real Madrid, aunque no es su único movimiento. Ahora lanzan una nueva ofensiva por un jugador muy destacado en el Mundial 2026, Bruno Guimaraes.

El Arsenal presenta una nueva oferta por el fichaje de Bruno Guimaraes

Mikel Arteta ha elegido a Bruno Guimaraes como el futbolista perfecto para reforzar el centro del campo del Arsenal, especialmente tras el gran mundial que ha hecho el brasileño, además de la delicada situación que atraviesa en su actual club, el Newcastle. El centrocampista es el capitán del equipo, en el que lleva siendo una referencia desde hace cuatro años. Sin embargo, el rendimiento del club no es el mejor, ni en la Premier ni a nivel internacional, ya que no competirá en Europa la próxima temporada, por lo que busca un cambio de aires.

Guimares tiene contrato vigente con el Newcastle hasta junio de 2028, pero este verano su futuro puede dar un giro. El brasileño ve bien un traspaso al Arsenal, equipo con el que sí podría competir por títulos, pero la operación por su fichaje no está siendo sencilla. El club 'gunner' ya presentó una oferta de 85 millones de euros por el jugador, que el Newcastle ha rechazado, por lo que se lanzan a una nueva ofensiva subiendo considerablemente el precio. Además, persiguen a su compañero de selección, Vinicius Jr, para completar una de las operaciones del verano.

El dineral que pide el Newcastle por el fichaje de Bruno Guimaraes

El interés de Arteta en el centrocampista brasileño es una prioridad para el Arsenal, pero la operación se está complicando. El Newcastle ha rechazado una primera oferta y los vigentes campeones de la Premier ya piensan en hacer una nueva oferta por el brasileño que supere los 85 millones de su primera ofensiva, teniendo en cuenta que su actual club pide entre 88 y 100 millones de euros para romper la vinculación con el jugador.