Bajcetic da el primer gran paso para resolver su futuro, con el Sevilla atento: "Ha valido la pena"

El joven mediocentro de origen serbio por fin ha regresado a los entrenamientos con el grupo en el Liverpool, por lo que Andoni Iraola podrá comenzar a evaluar si le da una oportunidad o le abre la puerta de salida, con varios clubes españoles pendientes

El Sevilla FC tiene mucho trabajo aún por delante aún en este mercado, con diferentes frentes abiertos tanto en la 'operación salida' como en materia de incorporaciones, necesarias en casi todas las líneas. Así, aunque las mayores urgencias detectadas se encuentran en la delantera, también tendrán que llegar extremos (Ejuke y Rubén Vargas pueden ser las siguientes ventas) y se espera un cambio de cromos en el lateral zurdo (Julio Díaz por Oso), al tiempo que el centro del campo debe ser otra de las zonas a reforzar, tras la llegada de Guridi.

Iraola quiere verlo antes de tomar una decisión

Para ducha parcela, José Ignacio Navarro ha tanteado opciones como las de Pablo Martínez, que sigue sin equipo tras no renovar con el Levante, o Stefan Bajcetic, que desea regresar a LaLiga para recuperar sensaciones después de una campaña completa en blanco en el Liverpool, donde solo tiene un año más de contrato, hasta junio de 2027.

El joven internacional sub 21 español, de origen serbio, está también en el punto de mira de Rayo Vallecano, Elche y Getafe. Pero el nuevo entrenador de los 'reds', Andoni Iraola, quiere verlo en acción antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, algo que al fin podrá hacer después de que el centrocampista nacido en Vigo haya dado un paso crucial en su recuperación.

Ya ve la luz tras un largo calvario

Bajcetic pasó por el quirófano en mayo del pasado año para ser operado del músculo isquiotibial, con la esperanza de arrancar la temporada sin problemas. Incluso se negoció su fichaje por el Girona. Pero la realidad es que estuvo de baja durante todo el curso y ha sido ahora, este pasado jueves, cuando por fin ha podido regresar a los entrenamientos con el grupo en el Endeavor Health Performance Center de Chicago, dentro de la gira que los ingleses están realizando en Estados Unidos.

"Ha valido la pena". De ese modo, el gallego ha expresado en las redes sociales su alivio por ver la luz al final del túnel, algo que ya fue anunciado esta misma semana por su técnico. "Está a punto de entrenar con el grupo. Empezará durante esta gira, entrenando no del todo, pero sí parcialmente", señaló Iraola, que quiere dar una oportunidad a un futbolista en el que había depositadas muchas esperanzas cuando debutó en la Premier League con solo 18 años, de la mano de Jürgen Klopp.

Los números de Stefan Bajcetic

En aquella 22/23 llegó a jugar 19 partidos con el conjunto de Anfiled, pero ya en marzo sufrió una lesión de aductor y desde entonces sus apariciones han sido contadas, disputando solo tres choques con su actual equipo en la 23/24. Por ello, hace dos campañas salió cedido, primero al Red Bull Salzburgo en Austria (19 partidos), y en enero a la UD Las Palmas, donde ofreció un buen rendimiento en sus 14 envites, en los que firmó un gol.

Con esa referencia, y el convencimiento de que tiene mucho futuro por delante a sus 21 años, en el Sevilla FC está subrayado en rojo el nombre de hijo del que fuese futbolista del Celta de Vigo, Srdjan Bajcetic, quien a priori tendrá complicado quedarse en el Liverpool dada la gran competencia existente. En caso de salir, la opción más probable, habría que negociar un traspaso a bajo coste (está valorado en 4 millones de euros por la web especializada Transfcermarkt), pues solo podría salir cedido si antes renueva su actual contrato.