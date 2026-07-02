Bajcetic busca equipo en LaLiga: Sevilla, Rayo Vallecano y Elche tantean el fichaje del joven del Liverpool

El internacional español sub 21, que se formó en la cantera del RC Celta y debutó en LaLiga hace dos años durante una provechosa cesión de seis meses en la UD Las Palmas, negocia su salida del club inglés con España como destino prioritario

A sus 21 años, después de permanecer inédito en la 2025/2026 en el Liverpool FC de Arne Slot y una vez que ha entrado ya en su último año de contrato -tiene firmado hasta el 30 de junio de 2027-, el centrocampista hispano-serbio Stefan Bajcetic tiene muy claro que ha llegado la hora de renunciar al lógico deseo de triunfar en el club en el que completó su formación como canterano para afrontar nuevos desafíos. Preferentemente en España, donde está siendo movido por su agente buscando un trampolín que relance una carrera meteórica a la que le está costando demasiado ganar altura. El Sevilla FC ha levantado la mano.

El director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro sigue buscando refuerzos 'low cost' después de arrancar la planificación con tres fichajes a coste cero -los agentes libres Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sanganté- más el cedido Odysseas Vlachodimos (Newcastle United). Bajcetic es uno de los candidatos para unirse a esa lista.

Así lo ha adelantado el periodista Ángel García, que siempre suele andar muy atinado en las selectas exclusivas de fichajes en sus perfiles de 'Cazurreando' y que también menciona al Rayo Vallecano o al Elche CF como otras de las opciones que maneja en ese expreso deseo por regresar a LaLiga española.

Gallego, hijo de exfutbolista y canterano del Celta que debutó en la Premier League a los 18

De manera natural, Stefan Bajcetic Maquieira es un mediocentro -preferentemente pivote defensivo- que a lo largo de su aún incipiente carrera ha jugado muy a menudo como central por cualquiera de los dos perfiles de la zaga. Futbolista diestro elegante de buena planta (1,85 metros), cuenta con pasaporte español y serbio. De hecho, nació en Vigo -su madre es gallega- y es internacional sub 21 con la 'Rojita', a pesar de que casi toda su trayectoria deportiva ha transcurrido en Inglaterra.

Su padre, Srdjan Bajcetic, es un excentrocampista que militó en el RC Celta entre 1994 y 1997, cuando se marchó al SC Braga portugués antes de volver al Estrella Roja de Belgrado y de vivir el final de su cantera en varios clubes de China. Siempre mantuvo su casa en la capital de Pontevedra, donde se casó y nacieron sus hijos. Una vez que colgó las botas en 2004, eligió Vigo para aficancarse y arrancar su carrera como entrenador.

Por eso Stefan es gallego de nacimiento y canterano celeste. Creció en A Madroa, se convirtió en internacional español desde categoría sub 15 y el Liverpool FC le fichó en edad Juvenil. En el club 'Red' completó su formación confirmando su meteórica proyección, lo que le hizo debutar con el primer equipo de la mano de Jürgen Klopp y sumar la nada despreciable cifra de 15 partidos en la temporada 2022/2023 con sólo 18 años.

Sin embargo, a partir de ahí desapareció de los planes del alemán. Sólo jugó dos encuentros con el Liverpool FC en la 23/24; no le fue bien en su primera cesión en la 24/25, en el RB Salzburgo austriaco; y recuperó sensaciones en la segunda mitad de la temporada en un segundo préstamo en la UD Las Palmas (14 partidos, 12 de titular, y un gol).

Como amarillo vivió su estreno en LaLiga EA Sports y tuvo propuestas para quedarse (entre ellas, una del Real Betis); pero acabó apostando por darse otra oportunidad en el club de Anfield Road, donde Arne Slot le ha mantenido en un absoluto ostracismo que ahora confía en que le ayude a encontrar facilidades para su salida.