Mismo verdugo e idéntico 'palo' en la final de la Copa Andalucía para el Sevilla Femenino

Quinta disputa consecutiva del título y tercer K.O. consecutivo para las blanquirrojas, que cayeron en Huelva en la tanda de penaltis tras forzar sobre la bocina la misma con un tanto de Andrea Álvarez en el minuto 96; como hace un año, el Granada se lleva el entorchado

El remozado Sevilla FC femenino ha perdido este domingo por penaltis la final de la Copa Andalucía ante su mismo verdugo del año pasado, el Granada CF, que impide que David Losada rompa su maldición. Son ya tres títulos perdidos de manera consecutiva por el entrenador criado en Nueva Sevilla y el Tiro de Línea, aunque afincado desde hace años en Gines. De esta forma, las nazaríes se imponían por 3-2 el verano pasado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, al tiempo que el eterno rival, el Real Betis, vencía por 1-0 hace dos en el recinto dedicado a Luis del Sol en Los Bermejales. Ahora, tras forzar el 1-1 en el 96, sucumbió 3-4 en la tanda fatídica.

"Personalmente, tengo esa espinita clavada; a ver si a la tercera va la vencida", apuntaba el Ginense del año 2026 en la víspera del enfrentamiento, que acabó de la peor forma. Vera Molina abría el marcador en el ecuador del segundo tiempo, lanzándose en tromba las nervionenses hasta lograr la igualada en pleno alargue por medio de Andrea Álvarez, que había salido desde el banquillo y gozado de la mejor ocasión anterior. La suerte desde los once metros comenzó de la mejor manera, deteniendo Esther Sullastres el lanzamiento de Daniela Miñambres, pero los errores posteriores de Gemma Gili y Laura Pérez resultaron determinantes.

Ficha técnica del Sevilla 1-1 (3-4) Granada de la final de la Copa Andalucía femenina

Sevilla FC: Sullastres; Clau Blanco, Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Alicia, Millaray Cortés, Rosa Márquez; Laura Pérez, Raquel y Fatou Kanteh. También tuvieron minutos: Barrios, Alba López, Gemma, Andrea Álvarez e Iris Arnáiz.Granada CF: Alba Ibáñez, Teresa Mérida, Jenni López, Miñambres, Bárbara, Vera Molina, Raquel Gil, Jujuba, Paula Perea, Leles y Welma Fon. También tuvieron minutos: Blanca, Elene Guridi, Miku, Ana Martínez y Mireya.Árbitra: Josefa Sánchez Gómez (comité andaluz). Amonestó a la granadinista Leles.Goles: 0-1 (67') Vera Molina; 1-1 (96') Andrea Álvarez.

Penaltis: Lanza Miñambres y para Sullastres (0-0); falla Gemma (0-0); gol de Elene Guridi (0-1); gol de Isa Álvarez (1-1); gol de Miku (1-2); gol de Andrea Álvarez (2-2); gol de Raquel Gil (2-3); gol de Rosa Márquez (3-3); gol de Jujuba (3-4); falla Laura Pérez (3-4).Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Andalucía, disputado en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza de Huelva.

El conjunto nazarí asciendo a lo más alto del palmarés

Creado en 2015 para conmemorar el centenario de la RFAF y fomentar el fútbol femenino, la Copa Andalucía se ha disputado en once ocasiones, con el doble paréntesis en 2019 y 2020 por culpa de la pandemia. Con tres títulos, incluyendo el que se acaba de apuntar en tierras onubenses, el Granada CF supera los dos de Sevilla FC (que ganó las ediciones de 2023 y 2024) y Real Betis (2021 y 2025) para colocarse en el primer escalón del palmarés, sumando el reconocimiento de este 2026 a los logrados el verano pasado (venciendo 3-2 a las nervionenses en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo) y en 2022 (3-1 al Sporting de Huelva en Mijas). Las onubenses, que ganaron los tres primeros torneos, completan el vértice del podio.