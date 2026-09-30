Tomás Roncero se queda con Lamine Yamal: "Es una pasada"

Lamine Yamal no se conforma. A sus 19 años, el azulgrana sigue demostrando que quiere ser el mejor y ganarlo todo. Su doblete y asistencia ante Croacia desataron los elogios de Kiko Narváez, Dani Garrido, Antonio Romero, Tomás Roncero y Manolo Lama

Lamine Yamal tiene hambre, hambre de ser el mejor, de ganarlo todo y de seguir haciendo historia con apenas 19 años. El extremo del Barcelona ha aprovechado este parón internacional para volver a demostrar que no se conforma con lo conseguido hasta ahora. Campeón del mundo y de Europa con España, el '19' sigue mirando hacia delante y el Balón de Oro aparece entre sus grandes objetivos.

Su arranque de temporada ya reflejaba esa ambición. Aunque el inicio con el Barcelona tuvo algunas dudas, Lamine llegó a la concentración de la selección después de haber participado directamente en 14 goles en sus ocho primeros encuentros entre Liga y Champions: ocho tantos y seis asistencias. Con España, además, había marcado ante Inglaterra y volvió a ser protagonista frente a Croacia, esta vez con un doblete y una asistencia.

Lamine quiere dejar su huella

A sus 19 años, el azulgrana continúa quemando etapas a una velocidad difícil de explicar. Cada partido parece añadir un nuevo capítulo a una trayectoria que apunta a ser histórica, aunque todavía quede muchísimo camino por recorrer. Con la camiseta de España también ha conseguido despejar cualquier duda que pudiera existir sobre su importancia.

Kiko Narváez puso el foco precisamente en la edad del atacante durante su intervención en la SER. El exfutbolista reaccionó con incredulidad ante todo lo que está consiguiendo a estas alturas de su carrera: "Y Lamine solo tiene 19 años", dijo entre risas, consciente de que resulta complicado asimilar el nivel que está ofreciendo un jugador tan joven. Dani Garrido fue todavía más contundente al valorar su influencia sobre el juego. El periodista destacó que España cuenta ahora con un futbolista capaz de ser determinante en prácticamente todas las facetas: "Es la primera vez que tenemos a un jugador tan cojonudamente determinante en todo".

Todos lo llevan a lo más lejos

Antonio Romero también quiso poner en perspectiva lo que está haciendo Lamine con la selección. El periodista recordó algunas de las grandes generaciones que ha tenido España y los futbolistas que llegaron a ser considerados los mejores del mundo en sus respectivas posiciones. "Hemos tenido en su día a los dos mejores centrales del mundo, el mejor portero del mundo con Iker, los dos mejores centrocampistas con Xavi e Iniesta, pero ahora tienes al crack del mundo. Yo eso no lo he conocido", explicó. Romero también destacó el impacto que Lamine está teniendo más allá de los terrenos de juego y la capacidad que tiene para convertirse en referente para las nuevas generaciones: "Todos los niños del planeta se quieren parecer a él". El periodista considera, además, que el azulgrana volvió a poner sobre la mesa su candidatura al Balón de Oro, aunque existe una circunstancia que ya no puede modificar: las votaciones ya estaban cerradas. "Otra vez, y van muchas, Lamine pone su candidatura al Balón de Oro encima de la mesa, aunque los votos ya se han cerrado", señaló.

Entre las reacciones también estuvo la de Tomás Roncero, que resumió el rendimiento de Lamine con una frase contundente: "Es una pasada". El periodista también puso la mirada en el próximo Mundial y en lo que podría suponer para España contar con un Lamine en este estado de forma. Roncero considera que si el atacante consigue trasladar al campeonato del mundo el nivel que está mostrando en estos partidos internacionales, la selección tendrá todavía más argumentos para resolver sus encuentros. "Si Lamine da el rendimiento de estos dos partidos en el Mundial, ganamos más holgados", afirmó.

Manolo Lama también analizó en COPE la dimensión que está adquiriendo Lamine para los defensas rivales. El periodista puso el foco en el respeto que genera el extremo cuando encara en el uno contra uno y en la dificultad que tienen los rivales para frenarlo. "A Lamine Yamal no se atreven a entrarle", señaló Lama, destacando así el impacto que provoca su capacidad para desequilibrar.

Contra Croacia, además, Lamine volvió a encontrar una conexión decisiva con Pedri. El centrocampista azulgrana le puso un pase espectacular para que el '19' pudiera marcar su segundo tanto de la noche y completar una actuación que volvió a situarle en el centro de todas las miradas. Cada concentración con España es otra oportunidad para demostrar que quiere seguir creciendo, competir por todos los títulos y construir un legado propio. Y después de una noche como la de Sevilla, los elogios hacia el joven azulgrana no dejan de multiplicarse.