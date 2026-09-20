El Barcelona rechazó a Julián Álvarez por 22 millones y "ahora resulta que es la salvación"

Josep Maria Minguella ha sorprendido en ‘Tiempo de Juego’ al recordar que Julián Álvarez fue ofrecido desde River Plate por 22 millones de euros. El exagente ha repasado sus contactos por el argentino y ha cuestionado que ahora sea visto como "la salvación"

El nombre de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la actualidad y Josep Maria Minguella ha puesto sobre la mesa una reflexión sobre la trayectoria del delantero argentino en el mercado. Durante la previa del Sevilla - Barcelona en ‘Tiempo de Juego’, el colaborador ha repasado los movimientos que rodearon al atacante antes de su llegada al fútbol europeo.

Minguella considera que se trata de "un caso muy raro", especialmente por las oportunidades que, según su relato, existieron para hacerse con el futbolista cuando todavía militaba en River Plate. El exagente ha recordado que el delantero fue ofrecido directamente desde Argentina por una cantidad que, vista desde el presente, resulta considerablemente inferior a las cifras que posteriormente se han manejado alrededor de su figura. "Ese jugador fue ofrecido directamente de River Plate por 22 millones de euros, que era la cláusula que tenía", explicó Minguella durante la retransmisión.

"Te podría señalar dónde estuve reunido para hablar de Julián Álvarez"

La reflexión de Minguella no se quedó únicamente en el precio que tenía el jugador en sus comienzos. El colaborador de ‘Tiempo de Juego’ también aseguró que participó personalmente en conversaciones relacionadas con el futuro del atacante argentino antes de que este diese el salto a Europa. “Te podría señalar dónde estuve reunido con la gente para hablar de Julián Álvarez antes de que llegase a España”, afirmó durante la conversación con Paco González.

El delantero terminó dando el salto desde River Plate al Manchester City, antes de continuar su carrera en el Atlético de Madrid. Una trayectoria que Minguella utilizó para poner el foco en cómo ha cambiado la consideración del futbolista con el paso de los años.

"Resulta que Julián Álvarez es la salvación"

Minguella también mostró su sorpresa ante el hecho de que, después de haber pasado por diferentes etapas de su carrera, el argentino vuelva a aparecer como una pieza especialmente perseguida. "Dan la vuelta por todos lados, y resulta que Julián Álvarez es la salvación, no lo puedo entender", sentenció.

Su análisis pone el foco, por tanto, en las distintas oportunidades que existieron alrededor del delantero cuando todavía no había alcanzado el estatus que tiene actualmente. Para Minguella, resulta llamativo que ahora se sitúe al atacante como una solución después de que su nombre ya hubiera estado sobre la mesa años atrás.

Una reflexión que llega precisamente en una jornada en la que Julián Álvarez vuelve a centrar parte de la conversación futbolística y que recupera el recorrido de un delantero que pasó de ser una apuesta procedente de River Plate a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del fútbol europeo.