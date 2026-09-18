Fernando Alonso: "Una vez le di una vuelta en coche al rey Juan Carlos. Llegamos a poner el coche a 220-230 kilómetros por hora"

Fernando Alonso no contado algunas de sus anécdotas vividas a lo largo de los años como esa vuelta con el rey emérito, cuando partió una nuez con el cuello o viajó 14 horas para comerse una pizza

A la espera de que decida si continúa o no en la Fórmula 1, Fernando Alonso acapara todas las miradas. El piloto ovetense, a sus 45 años, sigue siendo una pieza codiciada y Aston Martin está haciendo todo lo posible para retenerlo dos años más.

El problema es que no le puede asegurar un coche competitivo y de ahí vienen las dudas del asturiano, que quiere volver a pelear por podios y por victorias antes de retirarse del gran circo, porque de competir no lo piensa hacer a corto plazo. Ni aún habiendo sido padre recientemente.

Con casi treinta años de carrera, si no contamos su etapa de formación, Alonso ha tenido anécdotas de todo tipo. Sobre algunas de ellas ha hablado en alguna entrevista más informal, en la que no se expresase exclusivamente del deporte que le ha hecho grande. Aunque el caso más curioso sí que tiene que ver con los coches e implica directamente al rey emérito Juan Carlos I.

El monarca es un gran aficionado al motor. Se le ha visto en muchos grandes premios, tanto de motociclismo como de automovilismo. Y ha practicado algunos deportes, especialmente los relacionados con las dos ruedas, aparte de ser un gran amante de la vela.

Sin ir más lejos, el rey emérito estuvo viendo a Fernando Alonso el pasado año cuando corrió en el circuito de Yas Matina, aprovechando que reside actualmente en los emiratos Árabes Unidos.

Una vuelta con el rey Juan Carlos I que no olvidará

Sobre su amistad con Juan Carlos le preguntó hace unos años Pablo Motos en El Hormiguero y Fernando Alonso contó una anécdota que todavía se recuerda. "Una vez le di una vuelta en coche al rey Juan Carlos", desvelaba el asturiano, que trató de darle emoción al asunto y reconoció que no se había cortado. "Llegamos a poner el coche a 220-230 kilómetros por hora", indicó sobre aquella vuelta que tuvo lugar en el circuito de Montmeló. No aclaró si logró que Juan Carlos I pasase miedo.

No es la única anécdota curiosa que Fernando Alonso desveló en esa entrevista, ya que también contó un reto que le propusieron y que deja constancia de la fuerza que los pilotos de Fórmula 1 tienen en el cuello. Ya lo dijo hace poco Carlos Sainz, que durante la temporada tiene que comprarse camisas con varias tallas de cuello más altas.

En una visita a la televisión japonesa, le propusieron un reto absurdo para demostrar la fuerza de los músculos del cuello que entrenan los pilotos de F1. Alonso aceptó sin dudar y superó el reto. "Partí una nuez con el cuello", aseguraba Fernando Alonso, que partió la nuez colocándola entre su barbilla y su hombro.

Quiere comprar un kart y el vendedor se cree que era una broma

Tan simpática como ésta es la anécdota que desveló en un directo de Twitch durante el confinamiento. En su caso, el piloto de Aston Martin contó que en una ocasión quiso comprar un kart de segunda mano para entrenar por su cuenta. Tras escribirle al vendedor para acordar la recogida, este pensó que se trataba de un perfil falso o una broma de un aficionado, por lo que Fernando tuvo que mandarle una foto suya sosteniendo el DNI para convencerle de que la venta era real. "Compré un kart por Internet y el vendedor no se creía que era yo", reconoció ante las preguntas de sus seguidores.

Fernando Alonso tiene su residencia en Suiza y, en una ocasión, se le antojó comer comida italiana. Tantas eran las ganas que, según admitió hizo "un viaje de 14 horas en coche solo para comer una pizza". Viajó un domingo por la mañana durante siete horas para ir a un restaurante que conocía en Italia, se comió la pizza y se volvió a casa.

Fuera de las anécdotas, donde sí se pone serio es cuando le preguntan por su futuro y sobre cuando dejará la Fórmula 1. Y ahí, siempre ha sido muy claro, cuando crea que puede dejar de ser competitivo. "Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres, pues intentaré que sea el mejor momento, aunque nunca vas a saber cuál es", reconoce el piloto asturiano.