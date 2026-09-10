Rosberg, campeón de F1, sobre Fernando Alonso: "Ha elegido mal sus equipos en los últimos 17 años, si no, tendría cinco Mundiales fácil"

Aston Martin espera un gran resultado de Fernando Alonso en Madring y sus exrivales le siguen viendo como candidato a todo si mejoran su coche

Mucho se espera de Fernando Alonso en su primera carrera en Madrid, pese a lo que Aston Martin ofreció hace apenas cuatro días en Monza. Desde Honda han asegurado que, por las características del circuito, la potencia de sus motores no 'sufrirá' tanto con respecto a los demás como lo había hecho en el circuito italiano. Y, uno de sus jefes, Mike Krack, ha indicado la esperanza que hay puesta en la escudería con sede en Silverstone de que Alonso pueda hacer 'magia' en un circuito con los muros tan cerca y tan peculiar como lo es el de Madring.

En su equipo tienen plena confianza en él. Y, por eso, su prioridad ahora mismo es seguir contando con el piloto ovetense las próximas temporadas. En este sentido, Fernando Alonso ya ha avisado que la decisión no la va a hacer oficial en Madrid y que aún tiene que pensárselo un poco más.

Krack o Pedro de la Rosa no son los únicos que creen que Fernando Alonso puede competir por el Mundial si le dan el material apropiado. También lo creen antiguos compañeros y rivales. Entre ellos un Juan Pablo Montoya con el que peleó en sus inicios y que no duda de que el piloto asturiano tendrá opciones de puntuar este fin de semana.

Montoya ve a Alonso peleando por el Mundial

En una entrevista con Mundo Deportivo, el piloto colombiano sigue viendo a Fernando Alonso a un nivel estratosférico, como cuando ganó los dos mundiales y él era su rival en McLaren. "Veo a un Fernando más oportunista -que entonces-, que es lo mismo que Lewis Hamilton, que si el coche está en la posición para ganar, Hamilton da el 110%, pero si Hamilton está peleando por ser quinto, no es el mismo Hamilton que puede ir peleando por una victoria, porque ya entiende que va quinto y si se mata va a terminar quinto también, y terminar cuarto o quinto no va a cambiar nada", refleja sobre el pragmatismo de estos campeones.

Por eso cree que si Aston Martin logra darle un coche bueno, Alonso puede pelear por victorias o por el Mundial. "Lo que va a ser interesante es si Adrian -Newey- trae un coche y Honda va a traer el motor competitivo. Lo interesante es si Fernando podría traerlo todas las semanas. En un buen día, cien por cien -que puede ganar-. Ya lo que va a ser complicado, aunque creo que Fernando sí lo podría hacer, es poder mantener la intensidad", afirma sobre lo que podría conseguir Alonso con un coche puntero.

Rosberg culpa a las malas elecciones de Fernando Alonso

Hay quien mira al futuro y sigue viendo a un Alonso grande y el que mira para atrás y lamenta que no sea más grande todavía. Ése es el caso del excampeón del mundo de Fórmula 1, Nico Rosberg, quien opina que las malas decisiones del piloto asturiano le han perjudicado a lo largo de su carrera deportiva.

"Fernando Alonso ha elegido mal sus equipos en los últimos 17 años. Si no hubiera elegido mal, tendría cinco Mundiales fácil", señala el expiloto alemán en Cope, donde confirma las palabras de Montoya y ve al español peleando con las escuderías poderosas a poco que Adrian Newey complete su obra y Honda le dé un motor en condiciones. "Fernando sigue siendo uno de los mejores pilotos de siempre. Si lo comparamos con Stroll, todavía va muy fuerte, porque Lance puede estar en el Top 6 con el coche adecuado", añade el campeón del mundo en 2016.