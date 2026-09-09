Problema legal de última hora para el circuito Madring del Gran Premio de España de Fórmula 1

Facua y OCU han presentado una queja ante el organismo competente contra los organizadores del Gran Premio debido a la prohibición de introducir comida del exterior al circuito de la capital y por restricciones desproporcionadas y trasladar riesgos al usuario, respectivamente

Madring, el circuito semiurbano que albergará el próximo fin de semana el Gran Premio de España, ultima su puesta a punto para su estreno en el Mundial de Fórmula Uno, en una carrera donde el asturiano Fernando Alonso y el madrileño Carlos Sainz serán los pilotos más buscados. Esta será la decimocuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno, que esta temporada puede tener al campeón más joven de su historia, ya que Kimi Andrea Antonelli y su Mercedes tienen opciones de llevarse el título con tan solo 20 años de edad.

Se trata de un circuito de 5.419 metros con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Una pista que cuenta un total de 22 curvas, entre las que destaca la duodécima, bautizada como la 'Monumental', en un guiño a la plaza de toros de Las Ventas.

En lo que respecta a la afición, se trata del único circuito del calendario del Mundial a cuya entrada se podrá acceder directamente en transporte público y que está prácticamente al lado del aeropuerto de Barajas, por lo que tiene unas excelentes comunicaciones.

Problemas legales

Aunque todo pinta muy bien en lo deportivo, puesto que parece que Madring será un circuito que dará espectáculo, lo cierto es que no han sido pocos los problemas que se están encontrando. Este miércoles se conocía que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid las condiciones de venta y acceso establecidas para el Gran Premio de España por limitar derechos básicos, imponer restricciones desproporcionadas y trasladar riesgos al usuario.

Entre las cosas que denuncia la OCU está que la organización tenga la posibilidad de modificar unilateralmente la asignación de asientos sin previo aviso y advierte de que el empresario sólo podría hacerlo por una causa justificada y únicamente comunicándolo previamente al aficionado.

Pero esto no es todo. Por su parte, la asociación en defensa de los consumidores Facua ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la prohibición de los organizadores de permitir entrar a Madring con alimentos y bebidas del exterior. La misma asociación ya denunció esta conducta en el Reggaeton Beach Festival, siendo la empresa organizadora y promotora de dicho evento sancionada por ello con una multa de 320.000 euros.

Desde Facua entienden que esta prohibición "no responde a razones de seguridad, higiene ni a ninguna otra causa objetiva que permita justificarla", puesto que sí que es posible consumir comida y bebida dentro del recinto siempre que sea adquirida en el interior del mismo.