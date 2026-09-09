Barcelona 5-1 Feyenoord: El Barcelona empieza la Champions a lo grande con una 'manita' al Feyenoord

El Barcelona se estrena en la Champions con un 5-1 y lanza su primer gran aviso en Europa. El Feyenoord, pese a la goleada, dejó claro durante varias fases que no renunciaría a jugar y buscar la portería azulgrana.

El Barcelona arrancó su camino en la Champions con una goleada que deja buenas sensaciones. El Feyenoord plantó cara durante algunos tramos, pero terminó sucumbiendo ante la pegada azulgrana. Raphinha, por partida doble, Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús firmaron los cinco tantos de un Barça que vuelve a mirar a Europa con ambición.

Raphinha golpea primero y el Feyenoord responde

El Barcelona no necesitó demasiado tiempo para dejar claro cuál iba a ser su plan. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Lamine Yamal recibió en banda, levantó la cabeza y encontró a Raphinha. El brasileño hizo el resto. Se marchó con un quiebro de enorme calidad y cruzó el balón para poner el 1-0.

El Feyenoord, lejos de encerrarse, quiso jugar sus cartas. El conjunto neerlandés trató de salir con velocidad y encontró espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Zechiel tuvo la primera oportunidad visitante con un disparo desde fuera del área que pasó muy cerca del poste.

Pero este Barcelona tiene demasiados recursos arriba. En el minuto 20, Adeyemi recibió el balón y se sacó de la chistera un disparo exterior con la derecha que se coló en la portería de Ernst. Un auténtico golazo que permitió al alemán celebrar el 2-0 con una voltereta.

El Feyenoord siguió insistiendo. Musa generó problemas a Cancelo y llegó a reclamar un penalti después de caer dentro del área, aunque el colegiado no vio infracción. En el otro área, Cancelo rozó el tercero con un potente zurdazo que terminó estrellándose contra el palo.

El Feyenoord aprieta, pero el Barça tiene la respuesta

El segundo tiempo arrancó con el Feyenoord más atrevido. Los neerlandeses adelantaron líneas y durante algunos minutos consiguieron incomodar al Barcelona. Mousa tuvo una buena oportunidad tras un error en la salida azulgrana y Joan García tuvo que aparecer para evitar males mayores. El conjunto visitante incluso llegó a encontrar la portería en el minuto 58. Nacho Ferri aprovechó un rechace después de una primera intervención de Joan García y mandó el balón a la red. La alegría duró poco: el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión.

Y justo después llegó el golpe definitivo del Barcelona. Pedri puso un pase extraordinario y Raphinha apareció para marcar el tercero. El brasileño estaba siendo uno de los grandes protagonistas de la noche y volvió a demostrar por qué su ausencia de algunas listas de candidatos al Balón de Oro había generado debate.

Con el 3-0, el partido perdió intensidad. Flick aprovechó para dar descanso a algunos de sus hombres y dio entrada a Marc Bernal, Gordon y posteriormente Fermín López. El Feyenoord continuó buscando su premio, pero cada vez le costaba más acercarse a la portería azulgrana.

Lamine pone la magia y Gabriel Jesús completa la goleada

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, apareció Lamine Yamal. El joven atacante se encargó de lanzar una falta en el minuto 77 y sorprendió a todos con un disparo que se coló entre la barrera. El 4-0 fue la guinda a otra actuación en la que volvió a dejar detalles de auténtico genio.

El Feyenoord no bajó los brazos y encontró finalmente el premio a su insistencia. Borges puso un buen centro y Steijn apareció para batir a Joan García y marcar el 4-1.

Pero el Barcelona todavía tenía una bala más. Lamine volvió a inventarse una acción de calidad y puso un balón perfecto al área. Gabriel Jesús atacó el espacio y cabeceó a la red para estrenarse con el Barça y poner el definitivo 5-1. El brasileño estuvo incluso a punto de repetir poco después, pero su cabezazo acabó en el larguero. También Lamine tuvo tiempo para regalar otra jugada individual antes del pitido final.

El Barcelona cerró así una noche europea prácticamente redonda. Cinco goles, buenas sensaciones y un estreno de Champions que confirma que este equipo vuelve a tener argumentos para hacerse notar en Europa.

Ficha Técnica

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri (Gavi, min.83), Pedri (Bernal, min.63); Lamine Yamal, Olmo (Gabriel Jesus, min.83), Adeyemi (Gordon, min.63); y Raphinha (Fermín, min.71).

FEYENOORD: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte (Steijn, min.71), Valente (van den Elshout, min.83), Javi López (Targhalline, min.46); Moussa (Borges, min.72) y Ferri (van Persie, min.63).

ÁRBITRO: Sven Jablonski (ALE). Amonestó a Olmo (min.54) en el FC Barcelona y a Vanhoutte (min.27) en el Feyenoord.

ESTADIO: Spotify Camp Nou, 45.838 espectadores.