Hansi Flick lo deja claro: "El nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y LaLiga"

El técnico del Barcelona, en la previa del debut en UEFA Champions League ante el Feyenoord, analizó en rueda de prensa las posiblidades de levantar la Copa de Europa: "Creo que tenemos la calidad para ganarla pero hay que demostrarlo"

Hansi Flick ha comparecido en la previa del encuentro de UEFA Champions League ante el Feyenoord. El técnico alemán ha hecho repado de toda la actualidad que rodea al Barcelona, como la figura de Rodri Hernández, el sueño de la Copa de Europa, o el ambiente en el vestuario actual: "Veo a todos los jugadores todos los días". Además, ha explicado que Frenkie de Jong podría estar de vuelta tras el parón de selecciones de septiembre.

Hansi Flick y la obsesión por la Champions: "Todos los grandes equipos sueñan con eso"

Por un lado, Hansi Flick habló sobre la obsesión de la UEFA Champions League en el Barcelona: "Creo que, al final, todos los grandes equipos sueñan con eso porque es la competición más grande. Y creo que tenemos la calidad para ganarla pero hay que demostrarlo. Es un camino largo".

Sobre la gestión, el técnico del Barcelona explica que "tenemos muchos jugadores experimentados. Todos tienen una responsabilidad. Tenemos que ir mejorando. Todos los días tenemos que demostrar nuestra calidad. Y todos los jugadores tienen que demostrar que merecen jugar, más allá de que algunos estén más contentos que otro. Ahora mismo, nuestro nivel de juego es el que hay en los entrenamientos. Y eso es lo que nos ayuda".

Hansi Flick: "Veo que hay calidad, intensidad, que todos siguen nuestra idea"

Hansi Flick comentó si ésta puede ser la temporada de conseguir la UEFA Champions League: "Ahora todo parece que va bien. Veo que hay calidad, intensidad, que todos siguen nuestra idea. Y veo mucha comunicación en la hierba. Y eso es importante y necesario".

El técnico alemán también valoró el buen ambiente en el vestuario: "No es fácil, pero es parte de nuestro trabajo y también de los jugadores. Porque esto funciona así. Veo a todos los jugadores todos los días y decido con mis ayudantes cuál tiene que ser el once. Intento hablar siempre con mis jugadores para explicarles por qué no juegan. Es parte de nuestro sueño. Ganar una tercera Liga sería algo especial y trabajamos para ello".

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Ahora tiene una parte de responsabilidad como capitán"

Hansi Flick también fue preguntado por Lamine Yamal: "Tiene una cualidad enorme. Y, además, le encanta mejorar. Lo ves en el día a día. Y ahora tiene una parte de responsabilidad como capitán. Y me gusta que disfrute del juego". Y por Gordon: "Como delantero que es, se ve que quiere marcar goles. Ha fallado alguna ocasión, pero también ha dado últimos pases. Lo está haciendo bien y está contento".

El entrenador del Barcelona dejó claro el estilo del Barcelona para la UEFA Champions League: "Tenemos nuestro estilo pero también nos adaptamos al rival. El año pasado no nos funcionó contra el Atlético. Veremos qué pasa. De momento, estoy contento con lo que veo".

Sobre el plan con Bisiwu, Hansi Flick confirmó que "no estará en el equipo este miércoles, pero está bien. La idea es que entrena con nosotros y juegue en el Barça Atlètic. Pero está conectado con nosotros. Tiene potencial".

Hansi Flick explica los plazos con Frenkie de Jong: "Espero que podamos verlo de aquí a unas semanas"

Hansi Flick, que elogió a Rodri Hernández, valoró la posibilidad de que algunos de sus jugadores ganen el Balón de Oro: "Tenemos muchos jugadores fantásticos y estaría contento por ellos si alguno gana el Balón de Oro. Pero ya veremos, no es mi trabajo. Tenemos calidad pero lo importante la actitud y la mentalidad. Tengo jugadores que podrían ganarlo, sí".

Por último, el técnico del Barcelona, que goleó al Valencia, comentó los plazos para la vuelta de Frenkie de Jong: "Tiene una enorme cualidad y estoy contento de que esté con nosotros. Tiene que recuperarse, entrenarse mucho y es lo que está haciendo. Espero que podamos verlo de aquí a unas semanas".