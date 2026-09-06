Carlos Alcaraz, ahora sí, se convierte en el gran favorito para ganar el US Open

El murciano ha pasado su rodillo frente al estadounidense Tommy Paul y se ha ganado su billete para cuartos de final. Su muñeca derecha cada vez ofrece mejores síntomas y el Grand Slam norteamericano empieza a tomar acento español

Decían los expertos que Carlos Alcaraz no tenía nada que hacer en el US Open después de haberse llevado cuatro meses inactivo por lesión. Mientras, el murciano esperaba en silencio recuperándose y ejercitándose en solitario, hasta sin raqueta a veces.

Pues ha sido cogerla y callarle la boca a todos aquellos que apuntaban que esa lesión de muñeca podría ser el final de su exitosa carrera. Los más optimistas decían que lo más complicado para el de El Palmar iba a ser pasar las tres primeras rondas. Y que si las pasaba podría aspirar a ganar este Grand Slam, ya que entonces sí tendría ritmo de partido.

Dicho y hecho. El español aumentó el nivel este domingo y derrotó 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Tommy Paul para plantarse en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde además defiende título.

Alcaraz, con su ya habitual camiseta sin mangas, tardó dos horas y 21 minutos para imponerse a Paul y mantenerse invicto contra rivales estadounidenses en los 'grandes'.

El murciano disputará este martes su quinto cuarto de final en Flushing Meadows y el decimoquinto en su carrera en los 'majors'. Su rival será Ben Shelton, otro estadounidense, o el griego Stefanos Tsitsipas.

El ganador de siete 'grandes' va soltándose cada vez más tras reaparecer en Nueva York después de cuatro meses de ausencia por un problema de muñeca.

Alcaraz se perdió por esa lesión Roland Garros y Wimbledon, pero abrió su 2026 con el título en el Abierto de Australia. Eso, unido a la corona neoyorquina conquistada en 2025, hace que su racha de victorias en los Grand Slam sea de 17.

Se midió con un Paul que le había puesto en apuros al comienzo de su carrera. El estadounidense le había ganado en 2023 en Toronto y rozó la victoria la semana siguiente en Cincinnati, cuando Alcaraz consiguió imponerse camino de la final perdida contra el serbio Novak Djokovic. Esa derrota en Toronto sigue siendo la última sufrida por Alcaraz contra Paul.

El murciano supo gestionar el juego variado del estadounidense, que arrancó con fuerza y selló un estelar punto con una derecha pasante que pasó por fuera de la red.

Esperó su momento, estuvo sólido con el saque y aprovechó la segunda bola de rotura a disposición, con 5-4 en el marcador, para llevarse el set.

Fue un golpe psicológico para Paul, que no consiguió reaccionar. Lo notó Alcaraz, que empujó para escaparse 4-1 con dos roturas en los primeros dos turnos al saque de su rival.

Con orgullo, Paul anuló seis bolas de rotura con el 1-4 en el marcador y extendió el parcial. Aún así, Alcaraz no tuvo apuros para sentenciar la segunda manga 6-3 y dejar encarrilado su triunfo.

El doble campeón en Nueva York nunca ha perdido en un 'grande' cuando estuvo arriba dos sets a cero. Este domingo no hubo excepciones. Siguió sólido, rompió el saque de Paul en el tercer juego y no dejó pasar la oportunidad de sentenciar su pase de ronda con otro 6-4.

Alcaraz prolongó su racha ante el estadounidense, al que se impuso en los cuatro 'grandes' y también en los Juegos Olímpicos. Ahora, se preparará para medirse con Shelton, reciente campeón en Montreal, o Tsitsipas, quien se está relanzando tras su profunda involución de los últimos años.