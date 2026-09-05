Negociación abierta con Fábio Cardoso para solucionar su problemática salida del Sevilla

Fuentes muy próximas al central aseguran que, una vez terminado el mercado y a un punto que cierre el de Arabia Saudita, las dos partes están negociando los términos de la rescisión después de no haber acuerdo en los otros intentos

Fábio Cardoso se convirtió en el único cabo suelto de la planificación al cierre de la ventana estival al no haber acuerdo para su salida, ya fuera por medio de un traspaso o por la rescisión de su contrato.

El club nervionense exploró las dos vías, pero ninguna llegó a buen puerto antes de que el mercado echara el telón, pues el futbolista se negó a perdonar parte de su salario para desvincularse y, según el entorno del central, el Sevilla pidió dinero para su venta cuando llamaron a su puerta desde Arabia Saudita.

Sevilla y Cardoso negocian la rescisión de contrato

Esta vía, la del fútbol árabe, todavía es viable tanto en cuanto el mercado cierra este domingo, si bien fuentes próximas al defensa portugués afirman a ESTADIO Deportivo que resulta complicado que su salida se resuelva de esta manera a día de hoy y apuntan hacia otra dirección sin descartar ningún escenario.

De ese modo, dichas fuentes señalan a esta redacción que, en este momento, las negociaciones que hay abiertas es para rescindir su contrato de manera definitiva a falta de un año par que se consuma.

Para que esto ocurra, es estrictamente necesario que el futbolista sea transigente en sus condiciones y esté abierto a alcanzar un entendimiento en las cifras para romper su vinculación, es decir ceder en los emolumentos del último año, y también, obviamente, que en Nervión asuman parte de lo que se le debe por la temporada que aún le resta como sevillista.

Completamente apartado por García Plaza y 'sin dorsal'

Cabe recordar que Fábio Cardoso llegó a coste cero el pasado verano procedente del Oporto tras su cesión en el Al-Ain árabe, y que firmó por dos campañas como supuesto favor de Antonio Cordón al agente Jorge Mendes según cuentan las malas lenguas.

Lo cierto es que resultó un fichaje completamente fallido, pues apenas contó con Almeyda y Luis García Plaza lo sumió directamente en el ostracismo, hasta el punto de que no jugó ni un solo minuto.

Cardoso volvió de vacaciones esperanzado con hacer cambiar de opinión al técnico madrileño, pero nada más lejos de la realidad, pues en ningún momento lo consideró en sus planes y lo apartó del grupo, situación que no ha variado en ningún momento, hasta el punto de que en la relación de dorsales oficiales no aparece el 15 que lució el curso pasado.

El enfado de Fábio Cardoso

La decisión de apartarlo causó un profundo malestar en Cardoso, que desde entonces no ha dado facilidades para consumar su salida, la única que queda pendiente, junto a la de Marcao, menos perentoria, tras un verano en el que José Ignacio Navarro le ha abierto la puerta a medio plantel y se ha deshecho de todos los descartes menos del luso.