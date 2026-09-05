La previa del Espanyol-Sevilla, los resultados ligueros del sábado, Ceballos y Diego Llorente completan la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 6 de septiembre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 6 de septiembre de 2026:

ESPANYOL-SEVILLA: CON MÁS ILUSIÓN

El Sevilla visita este domingo (21:00 h) al Espanyol en busca de su tercera victoria y con los tres últimos fichajes, Stassin, Félix Correia y Fofana, a plena disposición de Luis García Plaza, que cuenta con numerosas alternativas para el once

DIEGO LLORENTE ESQUIVA PASAR POR EL QUIRÓFANO

El central verdiblanco sufre una fractura en la nariz que le obligará a jugar con una máscara protectora

DANI CEBALLOS ESPERA ESTAR CONTRA EL LILLE

El medio asegura que está apurando para llegar y que ya ha hablado con Pellegrini de esta posibilidad

LOS 'LEONES' DE TERZIC DEVORAN AL ATLÉTICO

El Athletic arrasa (3-0); el Rayo remonta al Racing (3-2) y el Deportivo asalta La Cerámica (2-3)