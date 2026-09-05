La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 6 de septiembre de 2026
La previa del Espanyol-Sevilla, los resultados ligueros del sábado, Ceballos y Diego Llorente completan la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 6 de septiembre de 2026:
ESPANYOL-SEVILLA: CON MÁS ILUSIÓN
El Sevilla visita este domingo (21:00 h) al Espanyol en busca de su tercera victoria y con los tres últimos fichajes, Stassin, Félix Correia y Fofana, a plena disposición de Luis García Plaza, que cuenta con numerosas alternativas para el once
DIEGO LLORENTE ESQUIVA PASAR POR EL QUIRÓFANO
El central verdiblanco sufre una fractura en la nariz que le obligará a jugar con una máscara protectora
DANI CEBALLOS ESPERA ESTAR CONTRA EL LILLE
El medio asegura que está apurando para llegar y que ya ha hablado con Pellegrini de esta posibilidad
LOS 'LEONES' DE TERZIC DEVORAN AL ATLÉTICO
El Athletic arrasa (3-0); el Rayo remonta al Racing (3-2) y el Deportivo asalta La Cerámica (2-3)