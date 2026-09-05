Dos bajas, los tres últimos fichajes y una ausencia programada en la lista del Sevilla contra el Espanyol

Luis García Plaza se lleva a Barcelona a Stassin Fofana y Félix Correia, pero deja fuera dentro del plan del club a Nico Guillén, que se suma a los dos lesionados

El Sevilla se enfrenta mañana al Espanyol en partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato liguero y García Plaza se lleva a Barcelona a un total de 24 futbolistas.

Así, el club nervionense ha comunicado una lista de convocados que presenta novedades muy reseñables, tanto en cuanto el entrenador sevillista ha incluido a los tres fichajes anunciados el último día de mercado.

De este modo, Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana entran en su primera convocatoria y han viajado con el resto de compañeros después de haberse entrenado con el grupo esta semana tras aterrizar el pasado martes en la capital hispalense. Novedades que aumentan las opciones de García Plaza a la hora de componer el once, tanto en el centro del campo como en posiciones avanzadas.

Solo dos bajas: Vargas y Marcao

Con la presencia de las últimas incorporaciones, el Sevilla se desplaza con todo el plantel a excepción de los dos únicos lesionados, casos de Marcao y Rubén Vargas.

El brasileño continúa sin estar disponible, mientras que el internacional helvético sufre molestias en la rodilla que le impiden contar con opciones de jugar contra los pericos. Se espera que la próxima semana entrene con los compañeros y disponga de posibilidades de jugar contra el Valencia el viernes 11.

Nico Guillén se queda fuera por el nuevo plan del club

Al margen de los lesionados, otra de las grandes ausencias de la lista es Nico Guillén tras haber sido llamado en los tres partidos anteriores y tener minutos contra Rayo Vallecano y Athletic.

Esta decisión entra dentro del plan del club de alternar el primer equipo y el filial para no perder continuidad dentro de su prometedora evolución. El Sevilla Atlético debuta este domingo en Segunda RFEF contra el Tamareciete y la promesa sevillista ha entrado en la lista de Diego Galiano y, con casi total seguridad partirá de inicio.

“La idea es que Nico forme parte de la primera plantilla aunque esté con el filial, pero con Kochorashvili y Fofana va a tener menos minutos. Le he dicho que se ha ganado jugar conmigo, tengo una gran confianza en él. Le citaré cuando pueda participar. Ahora queremos que no pierda el ritmo y el lunes estará con nosotros", señaló ayer García Plaza.

La convocatoria de 24 contra el Espanyol

Esta es la convocatoria completa del Sevilla para el partido de este domingo contra el Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán: Odysseas Vlachodimos, Fran González, Sergio Recio, Juan Iglesias, Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Sangante, Castrín, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Youssouf Fofana, Manu Bueno, Kochorashvili, Félix Correia, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Peque, Isaac, Robbie Ure y Stassin.