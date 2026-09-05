Matías Almeyda triunfa fuera del Sevilla, le cambia la cara al Monterrey en menos de 100 días y aspira a un título internacional

Rayados, con Ocampos en plan estelar, se juega este domingo -lunes ya en España- el título de la League Cup de la Concacaf tras una trayectoria en la que dejó fuera al Orlando City de Antoine Griezmann y al Inter Miami de Leo Messi

Mientras el Sevilla trata de cambiar el signo de los últimos años con un equipo muy cambiado e ilusionante, su anterior técnico sigue demostrando lejos de Nervión el nivel con el que se le fichó y va a jugarse este domingo un título internacional.

Menos de 100 días han sido suficientes para que Matías Almeyda deje su sello en Monterrey. El técnico argentino ha llevado a Rayados hasta la final de la Leagues Cup 2026, que juega ante Toluca, y tiene al alcance de la mano el primer título de su nueva etapa en el fútbol mexicano.

El escenario que se encontró a su llegada era muy diferente. Monterrey venía de quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y atravesaba un momento delicado, tanto por los resultados como por el estado anímico del vestuario. Almeyda asumió el reto en un contexto complicado y, en apenas unos meses, ha conseguido que el equipo vuelva a competir con otra mentalidad.

La clasificación para la final de la Leagues Cup es la confirmación de ese cambio. Rayados no ha llegado hasta ahí por un camino sencillo. Ha tenido que levantarse de derrotas, remontar partidos y resolver encuentros en los últimos minutos o en los penaltis. Precisamente ahí es donde más se aprecia la mano de Almeyda y la fe que le ha dado a sus jugadores en el conjunto mexicano.

Un Monterrey con otra mentalidad

El trabajo de Almeyda no se limita a haber mejorado la cuenta de resultados. El argentino ha conseguido imprimir al equipo una mayor intensidad y, sobre todo, una capacidad de reacción que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

La Leagues Cup ha puesto esa evolución a prueba desde el primer momento. Monterrey arrancó el torneo con una derrota por 2-1 frente al Orlando City de Antoine Griezmann. El tropiezo complicó su situación desde el inicio y obligaba a Rayados a sumar en los siguientes partidos si quería mantenerse con opciones de continuar en la competición. Y la reacción llegó cuando más falta hacía.

Dos remontadas para creer en el proyecto de Almeyda

Ante el Inter Miami de Leo Messi y Casemiro, Monterrey tuvo que superar un nuevo obstáculo después de verse por detrás en el marcador. El conjunto de Almeyda no se vino abajo y acabó completando la remontada en el tramo decisivo del encuentro. Diego Rossi marcó en el minuto 90 el tanto que puso el 2-1 definitivo.

El siguiente partido volvió a exigir una respuesta similar. Nashville también consiguió poner contra las cuerdas a Rayados, pero Monterrey volvió a demostrar que este equipo tiene recursos para competir hasta el último instante. Cuando el empate parecía cada vez más cerca de ser definitivo, Hugo Cuypers apareció en el minuto 92 para marcar el 2-1. Otra remontada y, de nuevo, un gol en los últimos compases para mantener vivo al equipo de Almeyda.

Ese tipo de partidos explican mejor que cualquier estadística el cambio experimentado por Monterrey. Rayados ha pasado de un final de temporada marcado por la decepción a jugarse un título internacional apenas unos meses después.

Ocampos, clave para que Rayados esté en la final

En la semifinal ante el América también se vio abajo, no completó la remontada y tuvo que definir el pase en los penaltis después de empatar a dos. Fue clave en los dos goles otro exsevillista que está rindiendo a un gran nivel con Almeyda.

Lucas Ocampos participó en el gol con el que su equipo abría el marcador, obra del uruguayo Rossi a pase del argentino. América le dio la vuelta al partido y, en una muestra más de pundonor, Monterrey empató con un tanto de Ocampos a veinte minutos del final. En la tanda de penaltis, los rayados ganaron 5-4 después de que su rival fallara uno de los cinco penaltis de que dispuso.

Ahora, Almeyda está a un solo partido de culminar esa transformación. Si Monterrey consigue ganar la final, el técnico argentino podrá convertir su espectacular arranque en Rayados en un campeonato internacional y poner el broche a sus primeros meses al frente del equipo.

Almeyda y su papel para cambiar al Monterrey

Ante el Toluca, en la madrugada del lunes en España, los Rayados de Monterrey se juegan ser los mejores de la Concacaf, pero para ello deben doblegar al conjunto que más éxitos ha sumado en México en los últimos tiempos. Será también un duelo de argentino, pues al Toluca lo entrena Antonio Mohamed, extécnico del Celta.

“Uno compite siempre para poder llegar a las finales. Valoro mucho la actitud del grupo que entreno. Tienen alegría, no les importa si viajamos mucho, si terminamos de entrenar a las 10 de la noche. Son pequeñas cosas que a veces después se convierten grandes", asegura un Almeyda que ve a su equipo con "ganas de ganar, este grupo lo va a intentar".

Sobre la transformación que ha logrado en tan corto espacio de tiempo, el ex del Sevilla asegura que sólo había que hacerles creer a sus jugadores que podían, porque calidad tienen de sobra. Y que se olvidaran de las críticas. “Había que hacerles reconocer que ellos pueden, porque no nos olvidemos que la mayoría de este grupo hace tres meses eran muy criticados, que ninguno servía, que los laterales no estaban, que no había centrales... un montón de cosas que el resultado no puede modificar eso. No es tan fácil en tres meses cambiar muchas cosas entre todos y poder competir por una final”, sentencia el argentino.