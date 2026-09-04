El PSG seguirá hablando español: Luis Enrique y Fabián Ruiz renuevan en París

El técnico asturiano ha ampliado su contrato hasta 2030, mientras que el futbolista palaciego ha hecho lo mismo pero hasta 2028. Junto a ellos, el cuadro parisino ha anunciado dos renovaciones más

El París Saint-Germain comunicó este viernes la renovación de Luis Enrique Martínez como entrenador del equipo hasta 2030, según anunció antes del inicio del encuentro contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

El técnico, de 56 años y que llegó al conjunto parisino para la campaña 2023-24, ha impulsado a su equipo a ganar las dos únicas Ligas de Campeones de su historia, tanto en 2024-25 como en 2025-26, en las finales vencidas ante el Inter de Milán y el Arsenal, respectivamente, además de haber sostenido un dominio incontestable en los torneos franceses.

En total, desde que Luis Enrique lo dirige, el París Saint-Germain ha ganado doce de los dieciséis títulos por los que ha competido, desde 2023-24 en adelante.

En esta temporada ya ha sido campeón de la Supercopa de Europa, con una victoria por 2-1 frente al Aston Villa el pasado agosto, aunque también perdió la Supercopa de Francia frente al Lens.

La pasada campaña ganó cinco títulos: la tercera ‘Ligue 1’ de Luis Enrique más las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental, además de la citada Liga de Campeones. Sólo no consiguió la copa de Francia en 2025-26.

En 2024-25, se impuso por 5-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, pero también ganó cuatro de los cinco títulos por los que jugó: la liga, la Copa y la Supercopa de Francia y la Champions. Todos menos el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la derrota por 3-0 con el Chelsea en el encuentro decisivo.

Luis Enrique, que ha dirigido 178 partidos a su actual equipo, ya ganó tres títulos a su llegada en 2023-24: la liga, Copa y Supercopa de Francia.

Fabián Ruiz también renueva, entre otros

Pero la renovación del preparador español no ha sido la única que ha confirmado el club galo. La entidad parisina también ha anunciado la extensión de contrato de varios de sus jugadores, entre ellos, la del también español Fabián Ruiz.

El centrocampista sevillano ha prolongado su estancia en en la ciudad del amor hasta 2028, mientras que sus compañeros William Pacho, Joao Neves, Senny Mayulu y Lucas Beraldo lo han hecho hasta 2031.

Luis Enrique habla claro sobre quién debe ganar el Balón de Oro

Curiosamente, esta misma semana, Luis Enrique ha tenido que salir a defender y posicionarse en favor de algunos de sus jugadores en la pelea por el Balón de Oro.

El técnico asturiano dejó claro que no le interesaban las distinciones individuales como estas, pero puntualizó que este año lo merecería de nuevo un jugador de su equipo, y citó al español Fabián Ruiz y al francés Ousmane Dembélé (vigente ganador del galardón).

"Nosotros tenemos de todo; varios han ganado la Champions, luego está Fabián (Ruiz) que ha ganado también el Mundial, y luego Dembélé. Puedo equivocarme en mi predicción. Pero no me interesan las recompensas individuales, porque hablamos de un deporte de equipo", declaró Luis Enrique, en la rueda de prensa previa a medirse en Liga al Mónaco del técnico brasileño Filipe Luís.

La lista de finalistas del Balón de Oro se hará pública el próximo 18 de septiembre. El anuncio del ganador será el 26 de octubre en Londres.

Luis Enrique quiere su tercera Champions League

Y cuando falta menos de una semana para que se estrenen frente al Slovan de Bratislava en la Liga de Campeones, el antiguo seleccionador español insistió en que los objetivos del club están "claros".

Queremos "ganar los trofeos importantes y no hay ninguno más importante que el de la Champions, todos los hinchas parisinos están convencidos de que podemos hacerlo, pero no será fácil".

Luis Enrique calificó el mercado de fichajes que acaba de cerrarse en Francia como "excepcional" para el PSG y agradeció el trabajo de la presidencia y del consejero deportivo, Luis Campos.

"Lo que puedo decir es que estoy contento, luego habrá que ver cómo se va adaptando cada jugador", matizó.

Cabe recordar que el PSG ha contratado al español Ferran Torres (procedente del Barcelona), al internacional francés Maghnes Akliouche (del Mónaco), al belga Mika Godts (del Ajax), al internacional francés Lucas Digne (procedente del Aston Villa) y al joven portero italiano Alessandro Longoni, de la cantera del Milan.

Estos fichajes, valorados en 150 millones de euros, han sido claramente superados por las ventas del PSG, estimadas en 350 millones, una situación poco habitual desde que el capital catarí adquirió el club en 2011.

La más jugosa para los parisinos ha sido la del internacional francés Bradley Barcola, con destino al Liverpool a cambio de 140 millones de euros.